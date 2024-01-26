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Gorovic
NASA объявило об успешном испытании модернизированных двигателей RS-25
Двигатель RS-25 будет использоваться в рамках программы "Artemis", которая направлена на возвращение астронавтов на Луну.

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NASA объявило, что успешно провело два испытания модернизированных двигателей RS-25. Эти двигатели изначально были разработаны для использования в программе «Шаттл», но затем были модернизированы для увеличения их тяги на 11% по сравнению с первоначальными возможностями. По словам представителей NASA, эти улучшенные двигатели, как ожидается, будут использоваться в миссиях по программе «Artemis», начиная с «Artemis-5». Однако прежде чем их можно будет ввести в эксплуатацию, двигатели должны пройти серию испытаний для сертификации их для полетов. RS-25 будет использоваться в рамках заявленной программы, которая направлена на возвращение людей на Луну и создание долгосрочной лунной базы.

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Двигатель РС-25 считается одним из самых мощных и надежных ракетных двигателей, когда-либо созданных. Он был разработан в конце 1970-х годов и с тех пор осуществил более 130 успешных запусков, включая все 39 полетов программы «Спейс Шаттл». Каждый двигатель производит впечатляющую тягу в 512 000 фунтов на уровне моря и способен работать до 1000 секунд во время одного полета. Несмотря на то, что в 2011 году эти двигатели были выведены из эксплуатации вместе с космическими шаттлами, они остаются ценным активом для NASA, поскольку обеспечивают важнейшие компоненты для продолжающихся усилий агентства по исследованию дальнего космоса.

Чтобы подготовить двигатели РС-25 к использованию, инженеры космического агентства NASA внесли несколько ключевых модификаций, направленных на повышение производительности и снижение затрат. Одно из основных изменений предполагает замену некоторых устаревших материалов и производственных процессов новыми технологиями, обеспечивающими большую долговечность и эффективность. Например, камера сгорания и удлинитель сопла были перепроектированы с использованием новейших технологий, таких как 3D-печать, что позволило сократить время производства. 

Еще одна важная модификация направлена на увеличение дроссельного диапазона двигателей РС-25. Первоначально максимальная тяга была ограничена 109% от номинальной мощности, но теперь модернизированные двигатели могут работать на мощности до 111%. Этот дополнительный запас мощности обеспечивает большую гибкость при планировании задач и позволяет более точно контролировать траекторию корабля во время взлета и подъема. Кроме того, расширенные возможности дросселирования также уменьшают износ других компонентов ракеты, что еще больше продлевает срок службы всей системы.

Однако прежде чем модифицированные двигатели РС-25 будут одобрены для использования в пилотируемых миссиях, они должны пройти строгий процесс сертификации, состоящий из 12 отдельных огневых испытаний. Во время каждого испытания двигатели будут подвергаться экстремальным температурам, давлениям и вибрациям, аналогичным тем, которые возникают в реальных условиях полета. Инженеры будут внимательно следить за различными параметрами, включая стабильность сгорания, характеристики выхлопных газов и структурную целостность, гарантируя, что двигатели соответствуют строгим стандартам безопасности и надежно работают в условиях стресса. Только после прохождения всех 12 испытаний двигатели получат окончательное одобрение для интеграции в космический корабль «Артемида-5».

В ходе испытаний, проведенных 17 и 23 января, двигатели RS-25 работали в течение 8 минут и 30 секунд. Результаты испытаний показали, что двигатели работают в соответствии с ожидаемыми параметрами.

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Для сертификации модернизированных двигателей RS-25 NASA продолжит проводить испытания в течение последующих двух лет. Если они будут успешными, двигатели RS-25 начнут эксплуатироваться в миссии Artemis-5, которая запланирована на 2026 год.

#nasa #луна посадочный модуль #луна 25
Источник: space.com
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