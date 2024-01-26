Робот Tesla Optimus двигает руками, но пока не может ходить, Продажи начнутся в 2025 году.

Поставки человекоподобных роботов от Tesla, которым дали название Optimus, начнутся в 2025 году, заявили в недавней отчётной конференции представители компании, основателем которой является Илон Маск. Эти роботы будут обладать уникальными характеристиками, которые делают их одними из самых передовых и инновационных устройств на рынке. Маск назвал Optimus "самым совершенным на планете роботом, похожим на людей" и заявил, что он сможет выполнять широчайший спектр задач, от сборки механических устройств до оказания помощи престарелым людям.

реклама

Tesla Optimus - это человекоподобный робот с продвинутым искусственным интеллектом. Он разработан для выполнения различных задач, включая помощь в домашних делах, выполнение работ на улице и даже участие в развлекательных мероприятиях. Робот обладает множеством функций, включая распознавание речи, обладает способностью к обучению и самообучению, а также возможностью взаимодействия с людьми через различные интерфейсы.

Технические характеристики Optimus пока раскрываются в малой степени, но Маск заявил, что робот будет высотой около 1,8 метра, будет оснащен сенсорами и камерами для навигации и взаимодействия с окружающей средой, а также иметь систему искусственного интеллекта, которая позволит ему выполнять весьма не простые задачи. Высокое разрешение видеокамеры позволяет ему видеть окружающую среду с высокой детализацией, а передовые сенсорные системы обеспечат возможность взаимодействовать с окружающими предметам. Он также может легко адаптироваться к непредвиденным ситуациям.

Маск заявил, что Optimus будет оснащен системой защиты программного обеспечения, которая не позволит сторонним злоумышленникам перехватить управление роботом. Эта система будет включать в себя комбинацию аппаратных и программных мер безопасности, таких как биометрическая аутентификация и шифрование.

Появление человекоподобных роботов также может привести к некоторым рискам. Если Optimus будут разработаны без должного учета безопасности, они могут представлять опасность для людей. Например, могут быть использованы для совершения преступлений или причинения вреда. Также встает вопрос этики. Использование человекоподобных роботов может вызвать вопросы в плане того, как как мы будем относиться к этим машинам, которые смогут выполнять задачи, которые в настоящее время выполняются людьми.

Tesla Optimus сконструирован из алюминия, углерода и титана со встроенным литий-ионным аккумулятором, продолжительность работы без подзарядки до 8 часов и скорость передвижения, по слухам, составит до 5 км/ч. Система защиты программного обеспечения гарантирует, что управление роботом будет доступно только его владельцу и разработчикам Tesla.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поставки Optimus начнутся в 2025 году. Маск заявил, что Optimus может иметь "глубокое влияние на общество" и, что он планирует выпускать их миллионами. Цена робота, по сообщению Reuters составит $20 000.