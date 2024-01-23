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Gorovic
Bluetooth-колонка Sony SRS-XV500 сможет работать автономно до 25 часов
Дополнительные 2.5 часа работы можно добавить всего за 10 минут зарядки.

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Sony представила свою новую Bluetooth-колонку SRS-XV500. Новинка имеет ряд технических характеристик, которые делают ее привлекательной для любителей высококачественного звука.

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Колонка выполнена в прямоугольном корпусе с закругленными углами, оснащена двумя 45-мм динамиками и одним 90-мм сабвуфером, что обеспечивает качественное и насыщенное звучание. На лицевой панели расположены два динамика диаметром 10 см, а на задней панели — пассивный излучатель. Мощность звука составляет 24 Вт, а диапазон воспроизводимых частот - от 20 Гц до 20 кГц. SRS-XV500 поддерживает подключение по Bluetooth 5.0 и может работать в паре с другими устройствами на расстоянии до 10 метров.

Колонка поддерживает технологию Extra Bass, которая усиливает низкие частоты. Также SRS-XV500 оснащена технологией ClearAudio+, которая улучшает качество звука. Помимо этого имеется встроенный микрофон и функция громкой связи.

Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IPX4, что позволяет использовать колонку, например, на пляже, не опасаясь брызг воды и дождя. Встроенный аккумулятор емкостью 2500 мАч способен обеспечить до 25 часов работы автономно. Можно добавить 2.5 часа работы всего за десять минут подзарядки.

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Для управления колонкой используется сенсорная панель на верхней части корпуса, а также приложение Sony Music Center для смартфонов, с помощью которого можно настраивать эквалайзер, управлять воспроизведением музыки и обновлять программное обеспечение колонки.

#sony #bluetooth колонка #srs-xv500
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