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Sony представила свою новую Bluetooth-колонку SRS-XV500. Новинка имеет ряд технических характеристик, которые делают ее привлекательной для любителей высококачественного звука.
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Колонка выполнена в прямоугольном корпусе с закругленными углами, оснащена двумя 45-мм динамиками и одним 90-мм сабвуфером, что обеспечивает качественное и насыщенное звучание. На лицевой панели расположены два динамика диаметром 10 см, а на задней панели — пассивный излучатель. Мощность звука составляет 24 Вт, а диапазон воспроизводимых частот - от 20 Гц до 20 кГц. SRS-XV500 поддерживает подключение по Bluetooth 5.0 и может работать в паре с другими устройствами на расстоянии до 10 метров.
Колонка поддерживает технологию Extra Bass, которая усиливает низкие частоты. Также SRS-XV500 оснащена технологией ClearAudio+, которая улучшает качество звука. Помимо этого имеется встроенный микрофон и функция громкой связи.
Корпус защищен от пыли и воды по стандарту IPX4, что позволяет использовать колонку, например, на пляже, не опасаясь брызг воды и дождя. Встроенный аккумулятор емкостью 2500 мАч способен обеспечить до 25 часов работы автономно. Можно добавить 2.5 часа работы всего за десять минут подзарядки.
Для управления колонкой используется сенсорная панель на верхней части корпуса, а также приложение Sony Music Center для смартфонов, с помощью которого можно настраивать эквалайзер, управлять воспроизведением музыки и обновлять программное обеспечение колонки.