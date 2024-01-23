Навигатор предложит путь, где сигнал GPS стабилен. Новая функция работает только в последней версии приложения.



Компания 2ГИС объявила о добавлении новой функции в свое навигационное приложение "Избегать зоны с плохим GPS". Функция позволит в условиях нестабильной геолокации эффективнее использовать навигатор, что особенно актуально для Москвы и других крупных городов.

реклама

Новая опция призвана обеспечить более комфортное и безопасное перемещение по городу, избегая участков с плохим GPS-сигналом. Слабый GPS сигнал может быть связан с разными факторами, такими как закрытые парки, строительные площадки или даже просто места с плохими условиями приема сигнала.

В основе этой функции лежит использование искусственного интеллекта, основанного на машинном обучении, для сбора и анализа данных о местоположении пользователей и их скорости перемещения. Это позволяет приложению спрогнозировать, когда пользователь может столкнуться с потерей сигнала, и заранее предупредить его об этом.

“Мы знаем, как важно иметь надежный и точный навигатор в наших городах, особенно в Москве, где геолокация может быть нестабильной из-за большого количества зданий и сооружений. Новая опция “Избегать зону с плохим GPS” призвана помочь пользователям избежать таких ситуаций и сделать навигацию более комфортной и безопасной”, - прокомментировал представитель компании 2ГИС.

Функция уже доступна для всех пользователей навигационного приложения 2GIS, она бесплатна и не требует дополнительных настроек. Благодаря использованию передовых технологий, приложение может подстроиться под индивидуальные предпочтения пользователя и предложить наиболее оптимальный маршрут с учетом возможных проблем с GPS.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Таким образом, 2ГИС продолжает расширять возможности своего навигационного приложения. В свете растущего спроса на навигационные услуги, добавление новых функций, таких как "Избегать зону с плохим GPS", позволяет 2ГИС оставаться одним из лидеров на рынке навигационных услуг и обеспечивать своим пользователям лучший опыт использования навигатора.