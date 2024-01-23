ФАС: американская компания нарушила антимонопольное законодательство РФ.

По сообщению Федеральной антимонопольной службы России (ФАС), компании Apple выплатила российскому правительству штраф в размере 1,2 млрд рублей (примерно $13,6 млн), сообщает ФАС.

реклама

Еще в июле 2022 года ФАС постановила, что американская компания нарушила антимонопольное законодательство РФ, ограничив возможности разработчиков приложений распространять их за пределами App Store. В частности, Apple требовала, чтобы разработчики приложений, использующие платежный сервис Apple Pay, использовали только систему оплаты App Store, не размещали ссылки на свои официальные сайты.

Шесть дней назад антимонопольное управление выписало Apple штраф в размере 1,2 млрд рублей. Apple подала апелляцию на это решение в Арбитражный суд Москвы, однако суд оставил его в силе. Штраф компания выплатила в рублях, что по текущему курсу составляет около $13,6 млн. Также сообщается, что компания выплатила штраф в полном объеме и готова к дальнейшему сотрудничеству с российскими властями.

Штраф Apple - это важный прецедент для российского антимонопольного законодательства. Он показывает, что российские власти готовы применять жесткие меры к компаниям любых стран, нарушающим антимонопольное законодательство.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Сложившаяся ситуация может иметь последствия для компании Apple в России. Кроме того, может снизиться доверие со стороны российских потребителей, что скажется на продажах iPhone и других продуктов компании. Apple может подать апелляцию на решение ФАС в Верховный суд России. В случае, если Верховный суд отменит решение ФАС, Apple сможет вернуть штраф.