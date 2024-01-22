Изготовитель компьютерных компонентов MSI сообщил о полной готовности материнских плат LGA 1700 к поддержке передовых чипов Intel Core четырнадцатого поколения.

MSI подтвердила, что её материнские платы, оснащенные сокетом LGA 1700, теперь обладают полной совместимостью с процессорным разъёмом Intel Core 14-го поколения с энергопотреблением в 65 и 35 ватт.

реклама

Материнская плата MSI Z790

Компания Intel расширила ассортимент своих процессоров Core четырнадцатого поколения в начале текущего года, включив в них возможность уменьшенного энергопотребления, что открывает путь для их использования в компактных компьютерных системах, сохраняя при этом высокую мощность и большое количество ядер. Такие процессоры также подходят для стандартных настольных компьютеров, особенно для пользователей, не желающих заниматься оверклокингом. Линейка Intel Core четырнадцатого поколения пополнилась 18 новыми моделями, охватывающими процессоры Core i9, i7, i5, i3 и Processor 300, сообщает издание 3dnews.

Компания MSI предлагает совместить новые чипы Intel с её системными платами на базе чипсета Intel B760, которые представлены в линейках MPG, MAG и PRO. Производитель выделяет некоторые ключевые особенности своих плат, в частности, усовершенствованный алюминиевый радиатор, который, благодаря увеличенной площади поверхности, способствует более эффективному отводу тепла от элементов питания и поддержанию комфортного уровня работы в условиях высоких нагрузок. Модификации радиатора M.2 Shield Frozr также несут улучшения в охлаждении SSD, гарантируя их стабильную работу даже при экстремальной скорости передачи данных.

Среди прочих достоинств системных плат MSI на B760 стоит выделить встроенные Wi-Fi модули, поддерживающие новейший стандарт Wi-Fi 6E благодаря последнему поколению контроллеров от Intel, а также наличие 2.5-гигабитного Ethernet для обеспечения быстродействия сетевых соединений. Платы также оборудованы предустановленной защитой для ввода-вывода и специальными зажимами EZ M.2, что делает процесс сборки компьютера более удобным и простым.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

MSI уточняет, что в рамках подготовки к работе с чипами Intel Core четырнадцатого поколения были выпущены обновления BIOS для всех системных плат компании, основанных на чипсетах Intel 600-й и 700-й серий.