Найден способ получать информацию из интернета, не раскрывая своих запросов поисковым компаниям.

Трое исследователей из Германии, Швейцарии и США разработали новый метод поиска в Интернете, который обеспечивает полную конфиденциальность пользователей.

Предложенный метод, получивший название "Privacy-Preserving Search" (PPS), основан на технологии криптографии. Он позволяет пользователям получать информацию из больших баз данных, не раскрывая своих поисковых запросов, сообщает издание Wired.

реклама



В настоящее время большинство поисковых систем работают следующим образом - пользователь вводит поисковый запрос в браузер, который затем отправляет поисковой системе. Поисковая система обрабатывает запрос и возвращает пользователю результаты поиска.

Этот процесс не является полностью конфиденциальным, поскольку поисковая система может отслеживать поисковые запросы, а информация может быть использована для составления пользовательских данных, а также для таргетинга рекламы.

PPS работает по-другому. Вместо того чтобы отправлять поисковый запрос поисковой системе, пользователь сначала шифрует его. Зашифрованный запрос затем отправляется поисковой системе.

Поиск использует свой собственный ключ для расшифровки запроса. Однако, поскольку поисковая система не знает исходного запроса, она не может отслеживать действия пользователя. PPS имеет ряд преимуществ перед существующими методами поиска. Он обеспечивает полную конфиденциальность, а также делает поиск более безопасным. Кроме того, PPS может быть использован для реализации других конфиденциальных приложений, таких как голосование.

Изображение: Вэй-Кай Лин, Итан Мук и Дэниел Вичс/Колледж компьютерных наук хури/северо-восточный университет (Бостон)

Для шифрования и расшифровки поисковых запросов используется алгоритм криптографии с открытым ключом. Алгоритм с открытым ключом представляет собой пару ключей, один из которых является открытым, а другой - закрытым. Открытый ключ может использоваться для шифрования данных, а закрытый ключ - для расшифровки данных.

В случае с Privacy-Preserving Search, закрытый ключ хранится у пользователя, а открытый ключ хранится у поисковой системы. Однако в настоящее время PPS работает медленно, поскольку процесс шифрования и расшифровки поисковых запросов является ресурсоемким. Исследователи, разработавшие PPS, работают над его оптимизацией.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Один из возможных способов заключается в использовании более эффективных алгоритмов криптографии. Другой способ заключается в использовании более мощных аппаратных средств. Если PPS удастся оптимизировать, он станет жизнеспособным вариантом для обеспечения полностью конфиденциального поиска в интернете, что может привести к значительным изменениям использования глобальной сети.