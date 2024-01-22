Компания Samsung обновит свои флагманские смартфоны, чтобы получить преимущество перед iPhone.

Компания Samsung недавно на своей конференции в Сан-Хосе, представила телефоны Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra, которые были оснащены функцией искусственного интеллекта на основе Gemini от Google, принадлежащей холдингу Alphabet. Устройства могут производить перевод на другой язык в процессе телефонного звонка в реальном режиме времени, расшифровывать голосовые записи, резюмировать веб-статьи, исправлять почерк и использовать генеративный искусственный интеллект для работы с фотографиями и многое другое.

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Изображение: @Samsung

Данное решение является одной из самых амбициозных попыток внедрить искусственный интеллект в смартфоны Galaxy S24. Новые устройства также дают Google возможность, передав свое самое инновационное программное обеспечение, конкурировать за доминирование в области ИИ с Microsoft и OpenAI.

Функции искусственного интеллекта являются изюминкой новых телефонов, но устройства также получают более тонкие рамки и более яркие дисплеи. Границы дисплеев на 42% тоньше, а экран на 40% ярче, чем у предыдущей модели. Смартфон также имеет более плоские края и вырез для фронтальной камеры, который на 11% меньше. Особое внимание Samsung уделяет своей топовой модели S24 Ultra. Этот продукт, стоимость которого начинается от 1299 долларов, будет иметь новую титановую рамку, соответствующую моделям iPhone 15 Pro, выпущенным в сентябре.

S24 за 799 долларов и S24+ за 999 долларов выполнены из алюминия и имеют экраны немного большего размера, чем ранее: с 6,1-дюймовых и 6,6-дюймовых панелей на 6,2-дюймовые и 6,7-дюймовые дисплеи соответственно. S24 Ultra, как и S23 Ultra, имеет экран диагональю 6,8 дюйма.

Искусственный интеллект будет применен также в системах камер телефонов, которые модернизируются новыми датчиками и инструментами, позволяющими делать фотографии более четкими. В S24 Ultra одна из 10-мегапиксельных телеобъективов заменена на 50-мегапиксельную версию. Между тем, S24 и S24+ имеют те же характеристики камеры, что и их предшественники.

S24 Ultra имеет объем памяти до 1 терабайта, а у S24+ — 512 гигабайт. S24 имеет целых 256 ГБ свободного места. S24+ и S24 Ultra оснащены 12 ГБ памяти, которая используется для кратковременного хранения данных, тогда как обычный S24 имеет 8 ГБ.

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Поставщиком процессоров для Samsung выступает компания Qualcomm. Линейка S24 будет основана на чипе Snapdragon 8 Gen 3.