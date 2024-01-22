Google обновила заявление об отказе от ответственности после того, как согласилась урегулировать иск на 5 миллиардов долларов.

Компания Google признала, что отслеживает пользователей своего браузера Chrome даже в режиме инкогнито. Это заявление было сделано в ответ на иск, поданный против компании группой пользователей в 2020 году.

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В соответствии с заявлением Google, в режиме инкогнито браузер не сохраняет историю просмотров, файлы cookie или другие данные, которые могут быть идентифицированы с конкретным пользователем. Однако браузер все равно собирает и передает определенные данные, такие как:

- IP-адрес пользователя

- Тип устройства

- Версия браузера

- Операционная система

- Страницы, которые посещает пользователь

- Время, проведенное на каждой странице

- Клики и другие действия пользователя

Эта информация используется Google для различных целей, например для предоставление персонализированных результатов поиска и рекламы, совершенствование функций браузера и проведение исследований рынка.

Google утверждает, что сбор этой информации необходим для обеспечения работы браузера и предоставления пользователям полезных функций. Однако критично настроенные пользователи утверждают, что такое отслеживание является нарушением конфиденциальности.



Google собирает данные о пользователях Chrome в режиме инкогнито с помощью нескольких методов. Один из методов заключается в использовании Файлов cookie. Cookie - это небольшие текстовые файлы, которые сохраняются на устройстве пользователя для отслеживания действий пользователя на веб-сайтах в основном для удобства самих пользователей, например, чтобы не вводить всякий раз пароль на часто посещаемом ими сайте.

Другой метод заключается в использовании IP адреса пользователя, с помощью которого можно легко определить местоположение пользователя и отследить его действия в сети.

Google также может собирать данные с помощью JavaScript. При этом отслеживание действий пользователя происходит на веб-страницах, которые принадлежат Google.

Признание компанией в отслеживании пользователей Chrome в режиме инкогнито может иметь серьезные последствия для Google. Пользователи могут потерять доверие и начать использовать другие браузеры, которые предлагают более высокий уровень конфиденциальности.

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Кроме того, это признание может привести к судебным разбирательствам. Группа пользователей, которая подала иск против компании в 2020 году, может в кончном итоге потребовать возмещения ущерба.