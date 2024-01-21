Отечественные ритейлеры, опередив остальной мир, открыли продажи флагманского устройства.

В России стартовали продажи Samsung Galaxy S24. Смартфоны Samsung Galaxy S24 от южнокорейской компании поступили в розничную продажу путем параллельного импорта и доступны по предзаказу в «М.Видео», DNS, «Технопарке» и «Эльдорадо». Однако в онлайн-магазине МТС устройство уже можно купить, сообщает mail.ru. Цена на базовую версию Galaxy S24 составляет 89 990 рублей, версия Galaxy S24+ обойдется в 111 990 рублей, а цена на Galaxy S24 Ultra начинается от 146 990 рублей за версию с 256 ГБ памяти.

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Некоторые подробности о Samsung Galaxy S24

Диагонали дисплеев стандартной и усовершенствованной версий слегка возрастут - с 6,1 и 6,6 дюймов до 6,2 и 6,7 дюймов соответственно, тогда как модель Ultra сохранит свой 6,8-дюймовый экран. Заслуживает внимания факт, что модель Ultra будет оснащена плоским экраном, подтверждая информацию об отказе от изогнутых граней, упомянутую в слитых в сети ранее данных. Пиковая яркость всех моделей достигнет 2600 нит.

В документации указывается чипсет Snapdragon 8 Gen 3, но ходят слухи о возможном возрождении серии Exynos. Сделанные скриншоты демонстрируют, что Galaxy S24 появится в двух конфигурациях: 8/128 и 256 ГБ для стандартной версии, в то время как модели S24+ и S24 Ultra предложат 12 ГБ RAM и внутреннюю память на 256/512 ГБ. Однако есть предположения, что на некоторых рынках даже у Ultra версии начальная комплектация будет 8/256 ГБ.



Сведения о камерах продолжают вызывать вопросы. Например, утверждается, что S24 Ultra оснащен четырьмя зум-камерами, хотя на самом деле их будет лишь две. Источники не сходятся во мнении относительно комбинаций зума, указывая на 3х и 5х или 3х и 10х, как у предшественника.

Ёмкость батарей для S24 и S24+ была повышена до 4000 и 4900 мАч соответственно. Кажется, зарядные устройства не изменились: до 25 Вт для S24 и до 45 Вт для версий S24+ и Ultra.

Также подтверждено применение титана в конструкции корпуса S24 Ultra. Хотя ожидалось, что дизайн с концепцией «островка» Key Island, впервые представленный в моделях A15 и A25, будет использован и в серии S24, в итоге это не произошло: новинки сохранили плоские края, схожие с iPhone 14.



Внедрение функции AI

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Samsung также внедрил искусственный интеллект, что является реакцией компании на ChatGPT. Благодаря Galaxy AI теперь можно упростить рабочие процессы и расширить креативные возможности. Уже известно о функции AI Live Translate Call, которая позволит пользователям в режиме реального времени переводить телефонные разговоры, аналогично работе субтитров при просмотре видео. Этот инструмент предложит владельцам новых устройств возможность пользоваться услугами личного переводчика в любом месте, избегая необходимости использовать дополнительные приложения.