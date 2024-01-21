Калькулятор на основе искусственного интеллекта Life2vec производит расчеты "обратной судьбы" с точностью до 78%.

Разработчики новой модели искусственного интеллекта, утверждают, что AI Death Calculator Life2vec способен предсказать продолжительность жизни человека, а также его будущие доходы и состояние здоровье.

Инструмент использует технологию, аналогичную ChatGPT, и был обучен на данных людей, проживающих в Дании. Модель была разработана в результате сотрудничества Технического университета Дании (DTU), Копенгагенского университета, Копенгагенского ИТ-университета (ITU) и Северо-Восточного университета в США. Обучение проводилось на базе данных, содержащей подробную информацию обо всех гражданах Дании, а это около 6 миллионов человек.

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Модель использует информацию о ключевых жизненных событиях человека, таких как его работа, образование и история здоровья для прогнозирования развития его личности, будущих доходов и даже продолжительности жизни. Исследователи, однако, не считают прогнозирование основной целью своей модели, а рассматривают его как инструмент для изучения механизмов, которые могут повлиять на жизнь человека, в том числе с учетом не предвиденных событий.



Этические соображения

Тина Элиасси-Рад (Tina Eliassi-Rad), соавтор исследования и профессор информатики Северо-Восточного университета, предостерегает от использования модели для прогнозирования. «Хотя мы используем прогнозирование как способ оценки того, насколько хороши эти модели, этот инструмент не следует использовать для прогнозирования будущего реальных людей», — сказала она в интервью Northeastern Global News. Элиасси-Рад далее пояснила, что этот инструмент может помочь понять скрытые механизмы общества как «сканирование того, что происходит на низовом уровне».

Несмотря на то, что разработка этого инструмента открывает ящик Пандоры, исследователи утверждают, что его следует использовать только для помощи людям. Так, соавтор статьи, Суне Леманн (Sune Lehmann), профессор кафедры сетевых технологий Технического университета Дании сказал в пресс-релизе : «Эта модель дает гораздо более полное представление о мире, в котором живут люди, чем многие другие модели искусственного интеллекта и его необходимо применять с пользой для людей ».



Как работает модель

Life2vec рассматривает события в жизни человека как одну длинную последовательности и ищет узнаваемые закономерности. Информация, использованная для обучения модели, была получена от центрального статистического агентства Дании. Хотя эта информация строго регламентирована, исследователи и представители общественности могут получить к ней доступ.

Модель использовала эту информацию для построения «структурных представлений в пространстве внедрения». Алгоритм классифицирует и устанавливает связи между различными жизненными событиями, и эти «пространства внедрен» и составляют основу для прогноза.

Леманн описал структуру, использованную в модели, как «длинный цилиндр», в котором вероятность последнего дня человека меняется от низкой к высокой, например результате автомобильных аварий. Несмотря на низкую вероятность в каком-либо конкретном случае, исследователи обнаружили, что Life2vec очень точно может предсказать "вероятность наоборот".

Чтобы проверить модель, команда использовала Life2Vec для анализа различные критерии группы субъектов в возрасте от 35 до 65 лет, умерших в период с 2016 по 2020 год.

Модель смогла предсказать их последний день с точностью 78%. Факторы, сокращающие продолжительность жизни, включали психическое здоровье, род занятий и принадлежность к полу (у мужчин продолжительность жизни была короче). Также выяснилось, что продолжительность жизни коррелировала с более высоким доходом и социальным статусом.

Помимо этого несколько жутковатого предсказания, модель также может проводить корреляции прогнозов на основе реакции человека собственно на опрос Life2Vec.

Элиасси-Рад и Леманн также отмечают, что, хотя модель дает очень точные прогнозы, она основана на корреляциях, связанных со специфическими культурными и социальными контекстами. В частности, результаты были получены от населения Дании. Как отмечают исследователи, это означает, что корректировка модели также имеет некоторую предвзятость. Анализ данных из другой страны потребует переобучения модели, что, скорее всего, приведет к другим результатам.

Отмечается, что другие компании уже используют подобные инструменты без какой-либо корректировки. Вместо этого они рассматривают подобный инструмент как отправную точку для улучшения жизни человека в целом.

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Одной из областей, где они видят потенциальное положительное применение, является здравоохранение. Онлайн-версия Life2Vec обещает мониторинг здоровья в режиме реального времени и персонализированные рекомендации. Несмотря на мрачноватое название «AI Death Calculator», создатели предлагают использовать его для позитивных целей и продвижения человеческих ценностей.