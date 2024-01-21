Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Ученые разработали «калькулятор жизни» AI Life2vec, прогнозирующий «отведенное» время
Калькулятор на основе искусственного интеллекта Life2vec производит расчеты "обратной судьбы" с точностью до 78%.

реклама

Разработчики новой модели искусственного интеллекта, утверждают, что AI Death Calculator Life2vec способен предсказать продолжительность жизни человека, а также его будущие доходы и состояние здоровье. 

Инструмент использует технологию, аналогичную ChatGPT, и был обучен на данных людей, проживающих в Дании. Модель была разработана в результате сотрудничества Технического университета Дании (DTU), Копенгагенского университета, Копенгагенского ИТ-университета (ITU) и Северо-Восточного университета в США. Обучение проводилось на базе данных, содержащей подробную информацию обо всех гражданах Дании, а это около 6 миллионов человек.

реклама


Модель использует информацию о ключевых жизненных событиях человека, таких как его работа, образование и история здоровья для прогнозирования развития его личности, будущих доходов и даже продолжительности жизни. Исследователи, однако, не считают прогнозирование основной целью своей модели, а рассматривают его как инструмент для изучения механизмов, которые могут повлиять на жизнь человека, в том числе с учетом не предвиденных событий.


Этические соображения

Тина Элиасси-Рад (Tina Eliassi-Rad), соавтор исследования и профессор информатики Северо-Восточного университета, предостерегает от использования модели для прогнозирования. «Хотя мы используем прогнозирование как способ оценки того, насколько хороши эти модели, этот инструмент не следует использовать для прогнозирования будущего реальных людей», — сказала она в интервью Northeastern Global News. Элиасси-Рад далее пояснила, что этот инструмент может помочь понять скрытые механизмы общества как «сканирование того, что происходит на низовом уровне».

Несмотря на то, что разработка этого инструмента открывает ящик Пандоры, исследователи утверждают, что его следует использовать только для помощи людям. Так, соавтор статьи, Суне Леманн (Sune Lehmann), профессор кафедры сетевых технологий Технического университета Дании сказал в пресс-релизе : «Эта модель дает гораздо более полное представление о мире, в котором живут люди, чем многие другие модели искусственного интеллекта и его необходимо применять с пользой для людей ».


Как работает модель

Life2vec рассматривает события в жизни человека как одну длинную последовательности и ищет узнаваемые закономерности. Информация, использованная для обучения модели, была получена от центрального статистического агентства Дании. Хотя эта информация строго регламентирована, исследователи и представители общественности могут получить к ней доступ.

Модель использовала эту информацию для построения «структурных представлений в пространстве внедрения». Алгоритм классифицирует и устанавливает связи между различными жизненными событиями, и эти «пространства внедрен» и составляют основу для прогноза.

Леманн описал структуру, использованную в модели, как «длинный цилиндр», в котором вероятность последнего дня человека меняется от низкой к высокой, например результате автомобильных аварий. Несмотря на низкую вероятность в каком-либо конкретном случае, исследователи обнаружили, что Life2vec очень точно может предсказать "вероятность наоборот".

Чтобы проверить модель, команда использовала Life2Vec для анализа различные критерии группы субъектов в возрасте от 35 до 65 лет, умерших в период с 2016 по 2020 год.

Модель смогла предсказать их последний день с точностью 78%. Факторы, сокращающие продолжительность жизни, включали психическое здоровье, род занятий и принадлежность к полу (у мужчин продолжительность жизни была короче). Также выяснилось, что продолжительность жизни коррелировала с более высоким доходом и социальным статусом.

Помимо этого несколько жутковатого предсказания, модель также может проводить корреляции прогнозов на основе реакции человека собственно на опрос Life2Vec. 

Элиасси-Рад и Леманн также отмечают, что, хотя модель дает очень точные прогнозы, она основана на корреляциях, связанных со специфическими культурными и социальными контекстами. В частности, результаты были получены от населения Дании. Как отмечают исследователи, это означает, что корректировка модели также имеет некоторую предвзятость. Анализ данных из другой страны потребует переобучения модели, что, скорее всего, приведет к другим результатам.

Отмечается, что другие компании уже используют подобные инструменты без какой-либо корректировки. Вместо этого они рассматривают подобный инструмент как отправную точку для улучшения жизни человека в целом.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одной из областей, где они видят потенциальное положительное применение, является здравоохранение. Онлайн-версия Life2Vec обещает мониторинг здоровья в режиме реального времени и персонализированные рекомендации. Несмотря на мрачноватое название «AI Death Calculator», создатели предлагают использовать его для позитивных целей и продвижения человеческих ценностей.

#искусственный интеллект #ai life2vec
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

За последнее десятилетие спрос на жёсткие диски существенно упал из-за роста рынка SSD
Сэм Альтман планирует привлечь инвесторов для запуска производства собственных чипов для ИИ
Meta планирует приобрести 350 тысяч высокопроизводительных ускорителей Nvidia H100
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Штурмовые клещи российской армии в составе бригады "Ветераны" вошли в Авдеевку с 2 направлений
3
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
5
Точность поисковых систем становится всё хуже
3
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
22
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
3
В одном из ТГ-каналов появилась запись поражения украинской лодки русским FPV-дроном
+
Майкрософт готовит обновление в версии 24H2, которое возможно станет Windows 12
8
Премьера «Сверхъестественное» может вернуться на экраны, актёры обсуждают новые форматы
3
Созданы маленькие электростанции для выработки электроэнергии с помощью ветра и дождя
+
Северная Корея провела испытания подводного дрона, способного нести ядерные боеголовки
+
Windows переходит на новый уровень: требования к оперативной памяти значительно возросли
8
16 ГБ оперативной памяти и процессоры Ryzen 8000 - минимум который потребуется для ПК будущего
10
Оборонные компании Канады и Франции создали платформу с БПЛА для разведки и наблюдения
+
В исследовании доказали, что генеративная модель ИИ запоминает и думает как человеческий мозг
1
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
7
Новая головка самонаведения превратит перспективную американскую ракету PrSM в противокорабельную
+
Финальная версия ролевой игры Last Epoch, вобравшей в себя всё лучшее из Diablo IV и Path of Exile, выйдет в конце февраля
7
Учёные построят космический корабль для полёта к ближайшей к Солнцу звезде Проксима Центавра
1
Российская армия продолжает оттеснять ВСУ на Авдеевском направлении
2
Несмотря на впечатляющие характеристики Samsung Galaxy S24, Galaxy AI не работает без интернета
2

Популярные статьи

Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
8
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
34
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
3
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
16
Как украинский ударный дрон смог пролететь 1000 км до Санкт-Петербурга и чем ответит Россия
23
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
61
Обзор игры A Plague Tale: Requiem - чума на оба ваших дома
11
Иран и КНДР готовы передать России свои новые гиперзвуковые ракеты
9
Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил
8
Обзор игры A Plague Tale: Innocence - невинность чумной сказки
3

Сейчас обсуждают

Сергей Анатолич
10:48
Чото в тае за последние два дня открытий столько, сколько за последние 2000 лет не было! Может завтра они у себя машину времени раскопают?🤣
Прорывное открытие для Таиланда: найдены 2 месторождение лития
unhurtable
10:47
Ой, а покупателям изначально рассчитывающим на встройку так важна скорость видяхи и SSD?
Бюджетные модели Ryzen 8000G будут замедлять работу PCIe устройств, включая M2 SSD и Видеокарты
Михаил Леонтьев
10:36
Может быть у кого-то нету вкуса?
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
antej90
10:35
Ещё Сфера есть, там про подводную лодку и найденный артефакт Сферу исполняющую желания
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
Михаил Леонтьев
10:35
Абсолютно согласен. Вымосанные из пальца недостатки! А раз так, то реальных недостатков не нашлось. Смело можно брать!
Владельцы Cybertruck назвали целый ряд недостатков электропикапа Tesla
Суходрищев
10:27
Всё что нужно знать из этой стать в одном её предложении: "Однако благие начинания Сталина были на корню погублены хохлом Хрущёвым". Не благодарите, я сэкономил ваше время на чтение.
О плане Сталина по преобразованию природы
Red Red
10:24
>>>>т.к. до WinME винда ядро Дос использовала. Вот на этой фразе видна техническая безграмотность, тут дофига народа которые видели эволюцию винды не позорься....
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Иван Горыныч
10:21
За год запасов лития нашлось на сто лет вперёд.
Прорывное открытие для Таиланда: найдены 2 месторождение лития
Red Red
10:20
был такой термин на мясокомбинате "козел провокатор", вот я думаю это что то оттуда...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Иван Горыныч
10:19
вот и Балтика внутреннее море НАТО, НАТОвамвхату, господа.😂😂😂😂
Офис Зеленского: Контрнаступление ВСУ прошло успешно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем