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Gorovic
TikTok теряет лояльность пользователей из-за новой функции «Shop»
Темпы прироста пользовательской базы TikTok заметно снизились

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В последние годы TikTok стал одним из самых быстрорастущих социальных приложений в мире, занимая лидирующие позиции по количеству загрузок и пользовательской активности. Однако последние аналитические данные указывают на замедление темпов роста этой платформы. Есть предположение, что одной из возможных причин этого замедления может быть запуск функции TikTok Shop.

TikTok Shop — это функция, позволяющая пользователям приложения покупать товары непосредственно через платформу, без перехода на сторонние сайты. Функция активно тестируется для продавцов из США, Юго-Восточной Азии и других стран, включая Великобританию. Однако интеграция электронной коммерции в социальную сеть, глобально ориентированную на развлечения, кажется не всем понравилась.

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Исходя из последних отчетов исследовательской организации Sensor Tower, популярность TikTok хоть и не уменьшается, однако темпы прироста пользовательской базы заметно снизились. В 2022 году число ежемесячно активных пользователей приложения увеличивалось в среднем на 12% от квартала к кварталу по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2023 году наблюдается сокращение этого показателя до 3% в квартальном сравнении с прошлым годом. Такое снижение активности совпало по времени с внедрением функции TikTok Shop на американском рынке.

Некоторые пользователи высказывают мнение, что увеличение количества рекламных и коммерческих постов в ленте уменьшает общее качество контента и развлекательную ценность платформы. Привыкшая к коротким и забавным видеороликам аудитория может охладеть к платформе, если ее основная функция "Развлечение" начнет уступать место коммерческим предложениям.

Кроме того, нельзя забывать о конкуренции. Появляются новые сервисы, предлагающие аналогичные или даже улучшенные возможности для создателей контента и зрителей, что также может влиять на лояльность пользователей к TikTok.

Следует отметить, что TikTok — не первая социальная сеть, пытающаяся интегрировать функцию электронной торговли. Instagram и Facebook уже имеют аналогичные возможности, но их влияние на общую активность пользователей этих платформ остается предметом дискуссий.

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TikTok находится в процессе поиска баланса между развлекательным контентом и коммерческой активностью. От того, насколько удачно платформе удастся соединить эти два направления, зависит её будущее и способность удерживать интерес существующих пользователей и привлекать новую аудиторию.

#tiktok #tiktok shop
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