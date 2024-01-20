Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
AMD удаляет тайваньскую торговую марку с процессоров
AMD удалила упоминания о тайваньском происхождении в маркировке процессоров Ryzen, но политика здесь ни при чем

реклама

Традиционно чипы AMD выпускались на территории Германии, однако в марте 2009 года производственные мощности были переданы новой компании GlobalFoundries, в то время как AMD начала увеличивать объемы заказов по кристаллам для процессоров у TSMC - тайваньской компании по производству полупроводников. Однако с недавних пор на поверхности всех чипов линейки Ryzen перестали указывать тайваньский бренд, и это решение никак не было связано с политическими мотивами.

реклама

                                                      Изображение: @X, MEGAsizeGPU (Zed Wang)

Ранее на верхней крышке своих процессоров AMD указывала основных производителей из стран-партнеров, участвующих в их создании. Процессоры частично производились на Тайване, частично в Германии, а конечная сборка и тестирование осуществлялись в Малайзии. Сейчас, как заметили в Tom’s Hardware, надпись "Тайвань" была убрана с маркировки процессоров AMD Ryzen, и осталась маркировка страны, где происходит их итоговая сборка, то есть Малайзия, как видно на фото ниже.

Тем не менее, место на верхней крышке чипа, где ранее была надпись «Diffused in Taiwan», осталось без изменений. Сообщество, заметившее эти корректировки, быстро выдвинуло предположение, что причиной исчезновения упоминания Тайваня стало недовольство клиентов из Китая, который считает остров своей территорией, и что AMD якобы прислушалась к их мнению.

Однако, как объяснили представители AMD журналистам из Tom’s Hardware, причиной изменения стала стандартизация маркировки чипов в 2023 году, в результате которой упоминание о месте обработки полупроводников, становящихся частью процессора, было исключено. Финальная стадия производства процессоров осуществляется в Малайзии, и именно эта страна теперь упоминается на чипе.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Неофициально сообщается, что стандартизация была проведена в связи с поглощением AMD компанией Xilinx в 2022 году, чьи принципы маркировки решено было принять за основу для всей продукции AMD.

#amd #ryzen #gpu #gpu amd
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
Дизайн Intel Lunar Lake раскрыт, GPU обновлен и добавлен в линейку мобильных устройств
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод по производству грузовиков
30
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
9
Мировые производители лития терпят убытки — металл не оправдал возлагаемых на него надежд
5
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
9
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
15
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
В ГУР МО Украины признали, что Россия за год значительно усовершенствовала свои крылатые ракеты
1
Sharp показала новый тип экранов без подсветки
+
Опубликовано самое четкое изображение черной дыры в истории
2
Иностранные эксперты назвали стоимость лётного часа для некоторых типов западных боевых самолётов
2
На ТВ отменили премьеру телесериала «Слово пацана»
8
Два лунных модуля готовятся к посадке
2
Galax GeForce RTX 4070 SUPER HOF OC Lab станет самой быстрой видеокартой этой модели
1
Бразилия побила рекорд по продажам агропромышленного экспорта
+
Reuters: Запад хотел бы конфисковать замороженные активы России на $300 миллиардов, но не знает как
+
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
4
В США крипто-майнеры вынуждены останавливать свои фермы в связи с обрушившимися на Техас холодами
2
Премьера «Сверхъестественное» может вернуться на экраны, актёры обсуждают новые форматы
3
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
13
Белая версия мощного вентилятора Arctic P12 Max получила другой подшипник
4

Популярные статьи

Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
16
Что известно о возможном применении ВС РФ гигантской сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М44
3
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
68
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
5
Небольшой обзор фильмов ужасов, где действие происходит на корабле
2
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
26
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
52
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Что известно об ожидаемых в 2024 году процессорах Intel и AMD
1
Как защититься от телефонных и интернет-мошенников — 5 главных правил
7

Сейчас обсуждают

SMA
16:28
опять амд обделались
Бюджетные модели Ryzen 8000G будут замедлять работу PCIe устройств, включая M2 SSD и Видеокарты
Константин Иванов
16:27
Не один раз заказывал в мегамаркете, всё было отлично, со скидками и бонусами выходило очень выгодно, правда часто цены там высокие и если без скидок, то смысла нет у них покупать, ну а в данной подбо...
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
palkovvodec
16:24
одна из лучших игр в истории человечества, но разумеется не для тех, кто не развился дальше уровня доты, думов, квейков и прочие контрстрайков с танками.
Обзор игры A Plague Tale: Requiem - чума на оба ваших дома
Дмитрий Сальников
16:20
Ничего на себе не заметил вообще! Вкусно и точка абсолютно такой же ресторан, как и мак. Пепси и кола спокойно продается не в сетевых магазин. Стим переводишь на Казахстан и забываешь о проблемах. Все...
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Станислав Кузнецов
16:19
Говно какое-то и японщина судя по внешнему виду.
Симулятор выживания Palworld разошёлся тиражом свыше двух миллионов копий за первые 24 часа после релиза
rackshazz
16:17
Скачай дрова с интуля без VPN
AMD удалила надпись Diffused in Taiwan со своих процессоров
Китя.
16:17
Брал на Aвито 5800х за 16р и видеокарту RX6900XT за 40р также на Авито и гарантий онлайн тренд все работает уже 2 года. слышь нытик всё у тебя сломается сгорит проверяй на месте сколько влезет.
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
Джон Коннор
16:13
И англию тоже, точнее правительство, а не полностью
Иран и КНДР готовы передать России свои новые гиперзвуковые ракеты
Евгения и Саша Ивановы
16:12
Ну я сижу на зеоне с Алика уже как года 2 сижу и не парюсь только вот комплект 2666 с матерью и оперативной 32гига обойдется 13 + какую нибудь 6600хт можно взять в магазе за 24 ну там блок твойже и ко...
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
ЧatoБoт
16:06
А был ли мальчик? Очень уж хуцпой пованивает.
AMD удаляет тайваньскую торговую марку с процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем