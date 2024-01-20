AMD удалила упоминания о тайваньском происхождении в маркировке процессоров Ryzen, но политика здесь ни при чем

Традиционно чипы AMD выпускались на территории Германии, однако в марте 2009 года производственные мощности были переданы новой компании GlobalFoundries, в то время как AMD начала увеличивать объемы заказов по кристаллам для процессоров у TSMC - тайваньской компании по производству полупроводников. Однако с недавних пор на поверхности всех чипов линейки Ryzen перестали указывать тайваньский бренд, и это решение никак не было связано с политическими мотивами.

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Изображение: @X, MEGAsizeGPU (Zed Wang)

Ранее на верхней крышке своих процессоров AMD указывала основных производителей из стран-партнеров, участвующих в их создании. Процессоры частично производились на Тайване, частично в Германии, а конечная сборка и тестирование осуществлялись в Малайзии. Сейчас, как заметили в Tom’s Hardware, надпись "Тайвань" была убрана с маркировки процессоров AMD Ryzen, и осталась маркировка страны, где происходит их итоговая сборка, то есть Малайзия, как видно на фото ниже.

Тем не менее, место на верхней крышке чипа, где ранее была надпись «Diffused in Taiwan», осталось без изменений. Сообщество, заметившее эти корректировки, быстро выдвинуло предположение, что причиной исчезновения упоминания Тайваня стало недовольство клиентов из Китая, который считает остров своей территорией, и что AMD якобы прислушалась к их мнению.

Однако, как объяснили представители AMD журналистам из Tom’s Hardware, причиной изменения стала стандартизация маркировки чипов в 2023 году, в результате которой упоминание о месте обработки полупроводников, становящихся частью процессора, было исключено. Финальная стадия производства процессоров осуществляется в Малайзии, и именно эта страна теперь упоминается на чипе.

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Неофициально сообщается, что стандартизация была проведена в связи с поглощением AMD компанией Xilinx в 2022 году, чьи принципы маркировки решено было принять за основу для всей продукции AMD.