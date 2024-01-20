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Gorovic
Сэм Альтман из OpenAI хочет наладить производство чипов, но для этого нужны миллиарды долларов
Альтман стремится собрать миллиарды долларов для глобальной сети заводов по производству чипов для искусственного интеллекта

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Руководитель OpenAI Сэм Альтман активно занимается поиском инвесторов для масштабного проекта, направленного на создание глобальной инфраструктуры по выпуску ИИ-процессоров.

Эти финансовые вливания направлены на преодоление основных трудностей в области AI, включая дефицит мощных чипов для работы с AI-системами, такими как ChatGPT и DALL-E. Проект подразумевает партнерство с крупнейшими международными изготовителями полупроводников, чьи имена пока не разглашаются.

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В современном технологическом мире актуальность высокопроизводительных ИИ-процессоров, способных осуществлять диалоги и генерировать визуальный контент, растет в геометрической прогрессии. NVIDIA, достигшая в прошедшем году капитализации в один триллион долларов, удерживает лидирующие позиции, благодаря своим графическим процессорам H100, которые применяются для тренировки сложных AI-моделей, включая GPT-4 и другие.

В свете нарастающей конкуренции в производстве ИИ-чипов, становится критически важным заблаговременно обеспечить нужные производственные возможности. В рамках этого процесса Альтман с коллегами ведут дискуссии с такими инвестиционными титанами, как SoftBank Group и G42 из Абу-Даби, для финансирования этой масштабной инициативы.

Однако OpenAI не единственная организация, стремящаяся к созданию ИИ-чипов. Другие IT-гиганты, такие как Microsoft, Amazon и Google, также усиливают свои разработки в этой области. Microsoft, вложившая средства в OpenAI, недавно сообщила о разработке своего первого ИИ-чипа. Amazon последовала примеру, обновив свой процессор Trainium. Команда Google использует искусственный интеллект DeepMind для проектирования серверных процессоров ИИ, включая Tensor Processing Units.

Компании AWS, Azure и Google Cloud также активно задействуют чипы H100 NVIDIA. В последнем интервью для The Verge Марк Цукерберг из Meta поделился планами компании к концу года иметь более 340 тысяч процессоров H100, что станет частью стратегии по разработке AGI.

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NVIDIA продолжает укреплять свои позиции, анонсировав выпуск новых чипов GH200 Grace Hopper, что безусловно станет укреплением её лидирующего статуса. Тем не менее, AMD, Qualcomm и Intel также не сдают позиций, предлагая свои решения для ИИ-моделей, используемые в различных устройствах, начиная от ноутбуков и заканчивая смартфонами.

#openai #сэм альтман
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