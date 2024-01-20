Альтман стремится собрать миллиарды долларов для глобальной сети заводов по производству чипов для искусственного интеллекта

Руководитель OpenAI Сэм Альтман активно занимается поиском инвесторов для масштабного проекта, направленного на создание глобальной инфраструктуры по выпуску ИИ-процессоров.

Эти финансовые вливания направлены на преодоление основных трудностей в области AI, включая дефицит мощных чипов для работы с AI-системами, такими как ChatGPT и DALL-E. Проект подразумевает партнерство с крупнейшими международными изготовителями полупроводников, чьи имена пока не разглашаются.

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В современном технологическом мире актуальность высокопроизводительных ИИ-процессоров, способных осуществлять диалоги и генерировать визуальный контент, растет в геометрической прогрессии. NVIDIA, достигшая в прошедшем году капитализации в один триллион долларов, удерживает лидирующие позиции, благодаря своим графическим процессорам H100, которые применяются для тренировки сложных AI-моделей, включая GPT-4 и другие.

В свете нарастающей конкуренции в производстве ИИ-чипов, становится критически важным заблаговременно обеспечить нужные производственные возможности. В рамках этого процесса Альтман с коллегами ведут дискуссии с такими инвестиционными титанами, как SoftBank Group и G42 из Абу-Даби, для финансирования этой масштабной инициативы.

Однако OpenAI не единственная организация, стремящаяся к созданию ИИ-чипов. Другие IT-гиганты, такие как Microsoft, Amazon и Google, также усиливают свои разработки в этой области. Microsoft, вложившая средства в OpenAI, недавно сообщила о разработке своего первого ИИ-чипа. Amazon последовала примеру, обновив свой процессор Trainium. Команда Google использует искусственный интеллект DeepMind для проектирования серверных процессоров ИИ, включая Tensor Processing Units.

Компании AWS, Azure и Google Cloud также активно задействуют чипы H100 NVIDIA. В последнем интервью для The Verge Марк Цукерберг из Meta поделился планами компании к концу года иметь более 340 тысяч процессоров H100, что станет частью стратегии по разработке AGI.

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NVIDIA продолжает укреплять свои позиции, анонсировав выпуск новых чипов GH200 Grace Hopper, что безусловно станет укреплением её лидирующего статуса. Тем не менее, AMD, Qualcomm и Intel также не сдают позиций, предлагая свои решения для ИИ-моделей, используемые в различных устройствах, начиная от ноутбуков и заканчивая смартфонами.