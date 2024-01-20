ASUS расширяет «ограниченный» портфель AIC USB4, конкурируя напрямую с MSI.

Еще в прошлом году на выставке Computex был представлена первая карта расширения USB4 от MSI. Примерно шесть месяцев спустя ASUS наконец представила свою карту расширения USB4, которая получила название USB4 PCIe Gen4 Card. Общий дизайн двух карт более или менее идентичен, по крайней мере, с точки зрения выход/вход.

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Таким образом, обе карты имеют два выхода USB4 и два входа DP 1.4 для тех, кто хочет использовать порты USB4 для подключения к дисплею. Другие входы включают разъем USB 2.0, специальный разъем USB4 для связи с материнской платой (аналогично картам расширения Thunderbolt) и 6-контактный вход питания типа видеокарты. Карта поддерживает до двух мониторов и трех устройств или одного монитора и четырех устройств при последовательном подключении.

Компания ASUS установила на свою карту кожух, поэтому разобрать какие-либо реальные детали невозможно, но, судя по инструкции, ASUS установила радиатор на хост-контроллер ASM4242 USB4 от ASMedia, хотя и меньшего размера, чем MSI. Однако ASUS выбрала только 60 Вт USB Power Delivery по сравнению со 100 Вт у карты MSI.

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Если это имеет какое-либо полезное значение для настольного ПК, это подлежит обсуждению и будет зависеть от конкретных случаев использования. С другой стороны, ASUS допускает подачу 60 Вт через оба порта, тогда как MSI обеспечивает только 27 Вт через дополнительный порт. Карта должна работать с любой материнской платой ASUS, имеющей разъем TB/USB4. И поскольку ASUS только что опубликовала продукт на своей странице, о цене пока ничего не говорится.