Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
ASUS представила карту расширения USB4 с поддержкой подачи питания 60 Вт через порт USB
ASUS расширяет «ограниченный» портфель AIC USB4, конкурируя напрямую с MSI.

реклама

Еще в прошлом году на выставке Computex был представлена первая карта расширения USB4 от MSI. Примерно шесть месяцев спустя ASUS наконец представила свою карту расширения USB4, которая получила название USB4 PCIe Gen4 Card. Общий дизайн двух карт более или менее идентичен, по крайней мере, с точки зрения выход/вход.

реклама


Таким образом, обе карты имеют два выхода USB4 и два входа DP 1.4 для тех, кто хочет использовать порты USB4 для подключения к дисплею. Другие входы включают разъем USB 2.0, специальный разъем USB4 для связи с материнской платой (аналогично картам расширения Thunderbolt) и 6-контактный вход питания типа видеокарты. Карта поддерживает до двух мониторов и трех устройств или одного монитора и четырех устройств при последовательном подключении.

Компания ASUS установила на свою карту кожух, поэтому разобрать какие-либо реальные детали невозможно, но, судя по инструкции, ASUS установила радиатор на хост-контроллер ASM4242 USB4 от ASMedia, хотя и меньшего размера, чем MSI. Однако ASUS выбрала только 60 Вт USB Power Delivery по сравнению со 100 Вт у карты MSI.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Если это имеет какое-либо полезное значение для настольного ПК, это подлежит обсуждению и будет зависеть от конкретных случаев использования. С другой стороны, ASUS допускает подачу 60 Вт через оба порта, тогда как MSI обеспечивает только 27 Вт через дополнительный порт. Карта должна работать с любой материнской платой ASUS, имеющей разъем TB/USB4. И поскольку ASUS только что опубликовала продукт на своей странице, о цене пока ничего не говорится.

#asus #usb4
Источник: asus.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ASUS представила плату расширения с двумя портами USB4 и поддержкой быстрой зарядки 60 Вт
ASUS не будет развивать линейку мини-ПК NUC Extreme для энтузиастов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод по производству грузовиков
27
ИноСМИ: ВС России проверяют возможности своих РЭБ, отключая на половине Польши GPS-сигнал
7
AMD снизила цену Radeon RX 7900 XT на $100, чтобы конкурировать с новой RTX 4070 Ti Super
14
В России создаётся бюджетный, но при этом быстрый аналог реактивного беспилотника «Герань»
4
Физики изучили самую далёкую галактику во Вселенной и обнаружили чёрную дыру невозможной массы
4
Мировые производители лития терпят убытки — металл не оправдал возлагаемых на него надежд
1
Завершаются лётные испытания дрона-камикадзе Ястреб, способного заменить собой БПЛА Герань-2
1
В ГУР МО Украины признали, что Россия за год значительно усовершенствовала свои крылатые ракеты
1
В России создали новый способ производства компьютерных плат
3
Seagate Ramps выпускает революционные жесткие диски емкостью 30 ТБ
4
Два лунных модуля готовятся к посадке
2
Reuters: Запад хотел бы конфисковать замороженные активы России на $300 миллиардов, но не знает как
+
Galax GeForce RTX 4070 SUPER HOF OC Lab станет самой быстрой видеокартой этой модели
1
Съёмки кинофильма «Гладиатор 2» завершились
+
Норвежская статистика показывает, что у электромобилей заметно меньше проблем с началом движения зимой
6
После отказа премьера КНР встретиться с Зеленским, последний сказал, что это просто не "его уровень"
5
Sharp показала новый тип экранов без подсветки
+
ВС РФ впервые использовали для удара редкую 4-тонную ракету П-35 - украинские СМИ
4
На ТВ отменили премьеру телесериала «Слово пацана»
7
Бразилия побила рекорд по продажам агропромышленного экспорта
+

Популярные статьи

Семь оптимальных комбинаций процессора и видеокарты для игровых компьютеров в 2024 году
50
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
11
О принудительном характере обновлений Linux, и почему репозитории несостоятельны
62
Проверяю неоригинальную русскую озвучку в некоторых играх
5
Конфигурация игрового компа за 40 тр для сына
55
10 вещей, которые могут вывести из строя ваш SSD — как этого избежать в 2024 году
48
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Formula
20
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
18
Синергия Xbox series S и Diablo IV
2
Samsung Galaxy S24 vs. S24+ vs. S24 Ultra основные характеристики
4

Сейчас обсуждают

Китя.
00:58
Маз-рус в подмосковье открыли выпускают грузовики. автобусы. спец технику и прицепы. https://maz-rus.com/catalog/
В России построят новый завод по производству грузовиков
Profit
00:57
Надеждин так много сделал для России, для людей, для общества... он - прирожденный лидер, высокоинтеллектуал со своим , особенным , новым видением будущего РФ... Его мысли и идеи столь глубоки и велик...
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Альфред Князев
00:56
Автор, ты сам веришь в эту бредовую новость??))Типо что на Винде 12 нужно 16гб ОЗУ и нейропроцессор?Если бы такое было бы,то никто на эту ос даже не перешёл бы и Майкрософт бы провалилась. Винда 12 н...
Windows 12 резко увеличит системные требования к железу – понадобится нейропроцессор и 16 Гб ОЗУ
deema35
00:55
И ещё был замечен интересный момент, при выключении Ubuntu отправляет в сеть ~744 байта непонятного трафика, а ещё говорят что это в Windows беда с телеметрией: А потом был телефонный звонок. Авторы ...
Почему принудительные обновления Linux хуже обновлений Windows
Михаил Иванович
00:54
То есть люди собирают подписи, по факту работают по 8-10 часов в день, и они это должны делать бесплатно? Ну это тебе не путин на которого бесплатно работает целый админ ресурс страны
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Джон Коннор
00:51
А с чего ты решил, что мнение зеленыех мух, слетающихеся на говно , должно меня интересовать? Я сам попробовал и сравнил. Я знаю ответ, а ты можешь дальше в стаде пастись
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
Михаил Иванович
00:50
– Видишь суслика? – Нет. – Вот и я не вижу. А он есть.
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Михаил Иванович
00:49
Симоняны, Соловьевы, Скабеевы теперь в блогеры записали? Не знал)
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
VAKT
00:47
а блогеры - это и есть Путин ? Ух как удобненько-то ! Да ? И американский генерал - тоже ему Путин приказал про три дня говорить ? Ай да Путин - ай да молодец !
По всей России продолжается сбор подписей за выдвижение Бориса Надеждина на президентские выборы
Alagar81
00:45
Ну хз, уже более 2-х лет связка 5950х + 6900хт и вполне все устраивает. С зелёными тоже проблем раньше не было. Надо смотреть каждый раз какую карту брать и к какому процессору. Фанатство это зло.
Какие процессоры и видеокарты предпочитают российские геймеры, и почему рынок ПК сокращается
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем