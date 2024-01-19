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Gorovic
Майкрософт готовит обновление в версии 24H2, которое возможно станет Windows 12
Корпорация Майкрософт готовит глобальное обновление для своей операционной системы под кодовым названием Hudson Valley в версии 24H2.

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Согласно отчету Windows Central, корпорация Майкрософт готовит глобальное обновление для Windows 11 под кодовым названием Hudson Valley, которое ожидается в этом году в виде версии 24H2. По слухам, это обновление может оказаться ничем иным, как Windows 12, которое выйдет в сентябре этого года. 

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Первая важная деталь касается искусственного интеллекта Copilot, который будет интегрирован в операционную систему. Это показывает, что Майкрософт активно развивает данную технологию и мы можем ожидать улучшений в распознавании речи, обработки естественного языка, компьютерного зрения и многих других опций.

Например, в области распознавания речи, благодаря использованию более совершенных алгоритмов машинного обучения, улучшится взаимодействие пользователя с системой, сделав ее более интуитивной.

Компьютерное зрение также может получить существенные улучшения в рамках обновления 24H2, при котором система будет способна лучше распознавать изображения и видео, автоматически классифицировать фотографии и видеоконтент.

Безопасность - еще одна область, на которой Microsoft фокусируется в Hudson Valley. Ожидается, что обновление представит несколько новых функций безопасности, включая улучшенную биометрическую аутентификацию, улучшенную защиту от вредоносных программ и вирусов, а также расширенные возможности обнаружения угроз.

Другие ожидаемые изменения в Hudson Valley включают улучшенную производительность и время автономной работы, лучшую поддержку виртуальной и дополненной реальности, а также обновленные графические драйверы.

Теперь проводник будет поддерживать создание файлов 7zip и TAR. Обновится и панель быстрых настроек  - пользователи смогут прокручивать доступные настройки и обновлять список Wi-Fi. Улучшится функция Phone Link, в том числе для подключения телефона в качестве веб-камеры. 

Ожидается, что выпуск Hudson Valley станет важной вехой для Microsoft. Благодаря акценту на персонализацию, многозадачность и безопасность, Hudson Valley станет ценным обновлением для пользователей.

Обработка естественного языка (NLP) также является одним из основных направлений развития ИИ технологий в Windows нового поколения. NLP включает в себя такие возможности, как автоматический перевод текстов и анализ естественной речи. Все это позволит улучшить взаимодействие пользователя с системой и сделает ее более гибкой и удобной в использовании. 

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Однако не исключены и небольшие проблемы. Например, некоторые пользователи могут столкнуться с несовместимостью своих приложений со последней версией Windows. 

#windows 12
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