Смарт-ручка Nuwa Pen на основе AI все оцифрует, все исправит.

Голландский стартап Nuwa разработал шариковую ручку Nuwa Pen на основе искусственного интеллекта. Это инновационное устройство, которое объединяет традиционную ручку с современными технологиями. Ручка оснащена системой распознавания рукописного текста, которая позволяет преобразовывать написанное в цифровой формат. Кроме того, она может автоматически корректировать орфографические ошибки и стирать неправильно написанные слова.

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Смарт-ручка работает на базе сменных батарей и имеет Bluetooth соединение, что позволяет подключать ее к мобильным устройствам и компьютерам, благодаря чему пользователи могут использовать ручку для написания заметок, рисования и создания электронных подписей.

Кроме того, Nuwa Pen имеет встроенный LED-экран, который отображает состояние батареи, соединения и другие параметры. Также устройство может синхронизироваться с текстом, хранящимся в облачном хранилище - Dropbox, Google Drive и OneDrive. NuWa Pen предназначен для студентов, бизнесменов, художников и всех, кто хочет комбинировать традиционное перо с современными технологиями.

На текущий момент Nuwa Pen на Kickstarter собрала более 180 тысяч долларов при заявленной цели всего в 10 000 тысяч.

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Ручка будет доступна в трех цветах: черный, серебристый и золотой. Вместе с ней в набор войдет еще чехол для зарядки Nuwa Pen, 2 кабеля UBS-C и USB-C, 2 пинцета для сменного картриджа, 2 инструмента для чистки камеры. Создатели планируют начать производство в ближайшее время и доставить продукт заказчикам в июле 2024 года.