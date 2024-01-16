AMD считает, что их новая технология генерации кадров на основе драйверов лучше технологии Nvidia.

Отношения между AMD и Nvidia перерастают в сильное соперничество, охватывающее аппаратное и программное обеспечение. Известно, что качество драйверов играет основную роль при решении потребителей купить ту или иную видеокарту, однако масштабирование и генерация кадров также начинают играть важную роль. Nvidia всегда опережала в этом направлении AMD. Однако AMD готовится к выпуску своей новой технологии генерации кадров на основе драйверов, которая по их мнению лучше, чем у Nvidia.

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На выставке CES этого года представитель AMD сообщил PC Gamer о предстоящем запуске программной генерации кадров. Технология значительно контрастирует с генерацией кадров Nvidia, которая возможна только на их новейших GPU 40-й серии. При этом создатели игр сами должны кодировать решения масштабирования и генерации кадров в свою игру, в то время как новейшая версия GPU от AMD работает почти на любой игре.

Как заявил Аарон Штайнман из AMD (Aaron Steinman), менеджер продукта Radeon, их действия могут заставить Nvidia пересмотреть свою текущую стратегию. "Мне было бы любопытно узнать, чувствует ли себя Nvidia теперь обязанной соответствовать тому, что сделали мы, внедрив определеные решения на уровне драйверов", - сказал Штайнман.

Одна из недавних иллюстраций того, как это происходит на примере нескольких высокопрофильных AAA-игр, запущенных без поддержки DLSS (и, следовательно, генерации кадров). В тесте участвовали таки хиты, как Starfield от Bethesda и Avatar. По результатам теста оказалось, что геймеры Nvidia были вынуждены использовать AMD FSR вместо DLSS, однако это не было бы проблемой, если бы Nvidia поддерживала эти технологии в своих драйверах GPU, как и AMD.

Таким образом, в настоящее время Nvidia поддерживает только определенные версии масштабирования и не на всех поколениях GPU, причем лучшая версия DLSS 3 поддерживается исключительно 40-серией графического процессора, которая в свою очередь являются единственной картой, способной выполнять генерацию кадров. Данная технология AMD более дружелюбна, но Nvidia утверждает, что его реализация лучше, поскольку она закодирована в игре и не является универсальным решением, которое может давать не самый лучший результат для различных игр.

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Интересно, что моддеры уже начали проводить эксперименты с генерацией кадров AMD на старых GPU Ampere с модами. Результаты оказались многообещающими. Однако никто не может утверждать, что действия конкурента заставят Nvidia отклониться от своей стратегии.