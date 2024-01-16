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Gorovic
Илон Маск смог переманить в X звезду YouTube MrBeast
MrBeast с более, чем 230 миллионов подписчиков на своем канале YouTube, разместил первый твит в социальной сети X.

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Известный блогер миллионник опубликовал свое видео на платформе X. Вернее, Маск перепостил его видео после многолетней переписки в отношении потенциального сотрудничества. Миллиардер по этому поводу празднует победу, так как данное событие является успехом в его усилиях привлечь популярных создателей контента и знаменитостей в социальной сети.

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Джимми Дональдсон, более известный под ником MrBeast, имеет более 230 миллионов подписчиков на своем канале YouTube. На настоящий момент у MrBeast уже более 25 миллионов подписчиков в X, а его твит на текущий час набрал более 38 млн просмотров. 

Маск хочет конкурировать с YouTube, бесспорным лидером в области онлайн-видео. Его цель заключается в том, чтобы трансформировать свою платформу, которую он приобрел в 2022 году, в то, что он называет «приложением для всего», или по крайне мере сделать его популярным сервисом, который будет очень необходим пользователям смартфонов. 

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Стремясь к достижению этой цели, на платформе X недавно анонсировано несколько новых шоу, включая партнерство с бывшим ведущим CNN Доном Лемоном (Don Lemon), а с добавлением контента MrBeast, X действительно может стать грозным конкурентом для других социальных сетей.

#youtube #mrbeast
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