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Gorovic
Ролевой экшн Wo Long: Fallen Dynasty со всеми бонусами поступит в продажу 7 февраля
Студия Team Ninja подтвердила, что полная версия игры включает в себя все ранее выпущенные платные и бесплатные обновления.

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Студия Team Ninja подтвердила, что полная версия Во Long: Fallen Dynasty включает в себя все ранее выпущенные платные и бесплатные обновления согласно плану, который был представлен летом 2023 года. Таким образом, игроки могут быть уверены, что они получат полную версию этой захватывающей игры. 

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Вo Long: Fallen Dynasty отлично вписывается в жанр ролевых экшенов, поскольку предлагает широкий спектр возможностей для развития персонажей и улучшения их способностей. В игре присутствуют различные виды оружия, которые помогают игрокам создавать свой уникальный стиль боя. Помимо этого, сложный и увлекательный геймплей требует стратегического мышления и быстрой реакции, что также привлекает внимание к этой игре.

Игра имеет свой уникальный художественный стиль, передающий атмосферу древнего Китая. Сочетание красочной графики и традиционной китайской музыки делает Вo Long: Fallen Dynasty одним из лучших представителей фантастического ролевого экшена.

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Полная версия этой Action/RPG будет доступна для покупки 7 февраля со всеми загружаемыми дополнительными DLC и бонусами. Разработчики также объявили, что после выхода полной версии игры, глобальные обновления больше выпускаться не будут.

#wo long: fallen dynasty
Источник: teamninja-studio.com
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