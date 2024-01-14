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Gorovic
США не выгодна независимость Тайваня, которую собирается усиливать новый президент Лай Циндэ
Новый президент Тайваня Лай Циндэ пообещал противостоять Пекину и добиваться переговоров

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В последнее время отношения между Китаем и США становятся все более натянутыми. Недавно Джо Байден заявил, что США не станет поддерживать независимость Тайваня. Данное заявление президента США было сделано в ответ на вопрос о том, будет ли США поддерживать Тайвань в случае возникновения конфликта с Китаем, сообщает Reuters.

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Байден сказал, что Америка не поддерживает независимость Тайваня, потому что в этом случае есть вероятность ухудшения отношений с Китаем. Известно, что Китай считает Тайвань своим, а Байден не хочет разрушать отношения с Китаем, поддерживая Тайвань. Это также может быть связано с тем, что США не очень хотят сохранять свое влияние в Азии, одновременно не желая допустить укрепления китайского влияния в регионе.

13 января президентом Китайской республики на Тайване стал антипекинский кандидат Лай Циндэ. Этот выбор может быть расценен как вызов китайскому влиянию на этот регион, а Байден может быть обеспокоен тем, что Тайвань может стать теперь еще более независимым, что наверняка вызовет недовольство Китая.

США и Китай имеют историю взаимотношений, которая насчитывает уже не одно десятилетие. В 1970-х годах эти страны нормализовали свои отношения, и с тех пор стараются их поддерживать дипломатическими методами. Однако в последние годы отношения стали портиться из-за различных факторов, таких как торговля, безопасность и технологии.

Заявление Байдена о поддержке Тайваня может иметь серьезные последствия для отношений между великими державами. Китай может расценить это как предательство со стороны США, что приведет к ухудшению отношений и повлияет на многие аспекты сотрудничества.

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А слова Байдена о том, что США не поддерживает независимость Тайваня, могут быть обусловлены желанием США сохранить отношения с Китаем. 

#тайвань #тайваньский конфликт #тайвань китай
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