RTX 4070 SUPER - это обновленная версия графической карты RTX 4070

GeForce RTX 4070 SUPER - это обновленная версия графической карты RTX 4070, которая была выпущена в прошлом году. Новая версия получила улучшенный графический процессор AD104, который теперь имеет 48 МБ кэш-памяти второго уровня (L2), в то время как RTX 4070 имела 36 МБ.

Кроме того, RTX 4070 SUPER получила улучшенную производительность и более высокую тактовую частоту, что имеет значение для компьютерных игр и работы профессиональных "тяжелых" программ, сообщает Wccftech.

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Основные характеристики RTX 4070 SUPER:

Графический процессор: AD104-350 (PG141 SKU 335).

Количество ядер: 7168.

Тактовая частота: 2475 МГц.

Кэш-память второго уровня: 48 МБ.

Память GDDR6X: 12 ГБ.

Шина памяти: 192 бит.

ТБП: 220 В.

Помимо улучшенного кэша L2, RTX 4070 SUPER также получит поддержку более высокой частоты памяти GDDR6X, достигающей 21 Gbps, в отличие от 19 Gbps у предыдущей модели RTX 3070. Это позволит увеличить пропускную способность памяти и обеспечить большую производительность при относительно низком энергопотреблении.



Среди других предполагаемых улучшений следует отметить поддержку PCIe 5.0, что даст более высокую пропускную способность данных между GPU и материнской платой, а также усовершенствованную систему охлаждения, которая поможет справиться с увеличенной тепловой нагрузкой.

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Процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER будет доступен для покупки 17 января как в базовой версии, так и в специальных вариантах по цене от 599 долларов США.