После старта аппарата, экипаж столкнулся с серьезной технической проблемой.

Запуск первого за пять десятилетий лунного посадочного модуля США состоялся 8 января. Этот модуль, получивший название Peregrine, был разработан для исследования Луны и проведения различных научных экспериментов на ее поверхности.

реклама

Изображение: @Astrobotic

Но уже вскоре после старта аппарата, экипаж столкнулся с проблемой утечки топлива, которая поставила под вопрос выполнение поставленных перед ним задач. Подобный инцидент стал первым в истории лунных полётов, произошедший в процессе полёта.

Несмотря на ситуацию, Peregrine продолжил свой путь к Луне и вчера успешно достиг ее поверхности. Однако экипаж был вынужден отложить планируемую высадку на более поздний срок, а правильнее сказать, на неопределенный срок.

Согласно сообщениям, утечка топлива произошла в одном из топливных баков космического корабля, которая была обнаружена после анализа данных телеметрии. Это привело к потере топлива и, как результат, к недостаточной тяге для выполнения посадочной операции.

В теории существует несколько причин, по которым утечка топлива может произойти в космосе - это повреждения топливной системы, неправильная срабатывание клапанов и другие технические неисправности. Однако, в случае с Peregrine, причина утечки топлива все еще неизвестна и находится в стадии расследования.

Экипаж Peregrine был вынужден изменить свой план полёта и отложить высадку на более поздний срок, продолжив полёт на более высокой орбите, чтобы сохранить топливо для будущих маневров.

Несмотря на случившееся, лунный модуль продолжает оставаться важным достижением в истории полётов. Это первый, за пять десятилетий, лунный посадочный модуль, который был разработан для исследования Луны и проведения различных научных экспериментов на ее поверхности.

В истории космонавтики были и другие случаи утечки топлива, которые привели к серьезным последствиям. Например, в 1970-х годах, во время полёта космического аппарата Apollo 13, произошла утечка, которая привела к аварийному прекращению полёта и возвращению на Землю.

Еще, в 2019 году, во время полёта космического аппарата SpaceX Crew Dragon, произошла подобная утечка, которая также привела к аварийному приземлению.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Инцидент на борту Peregrine не только затруднил выполнение поставленных задач, но и подчеркнул важность безопасности в космонавтике. В ближайшие годы ожидается, что лунные полёты будут продолжаться.