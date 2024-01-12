Вычислительная мощность серии Galaxy Book4 увеличилась, благодаря добавленному нейронному процессору (NPU).

Компания Samsung продемонстрировала свою экосистему Galaxy с искусственным интеллектом, на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024 в Лас-Вегасе. Специальная зона Mobile Experience Zone на стенде Samsung привлекла внимание посетителей инновационными продуктами компании, в частности Galaxy Book4.

реклама



Посетители могли оценить высокую производительность ноутбука благодаря нейронному процессору, и невероятно отзывчивому сенсорному дисплею Galaxy Book4, выпущенному 4 января в Корее. Серия Galaxy Book4 также оснащена новым процессором Intel Core Ultra, обеспечивающим более широкие возможности в целом.

Все модели впервые получили сенсорный экран Dynamic AMOLED 2X, который позволяет увеличивать, уменьшать масштаб экрана, и использовать для работы руки, а не компьютерную мышь.

Даже при ярком освещении стенда дисплей высокого разрешения не бликует благодаря антибликовым свойствам, которые предотвращают отражение в различных условиях освещения. Кроме того, функция Vision Booster автоматически настраивает цветовой контраст и яркость, позволяя посетителям в полной мере ощутить кристально чистое изображение.

Нельзя не сказать и о функции Multi Control, которая позволяет перемещаться между смартфонами и планшетами Galaxy с помощью мыши или клавиатуры, а Second Screen позволяет расширять или дублировать дисплеи ПК на планшете.





Поскольку искусственный интеллект захлестнул чуть ли уже не все технологические отрасли, партнерские отношения становятся более важными, чем когда-либо. Компания считает для себя необходимым сотрудничать с лидерами передовых технологий, чтобы улучшить качество обслуживания пользователей за счет повышения производительности и эффективности.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Одним из результатов этого партнерства стал Copilot — ассистент Microsoft по генеративному искусственному интеллекту, который может читать, обобщать и отправлять текстовые сообщения с мобильного телефона или ПК, соединяя эти устройства между собой. Международная выставка CES 2024 заканчивается сегодня, 12 января.