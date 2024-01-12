Смартфоны похожи между собой. Главные различия состоят в мощности процессоров.

Xiaomi представила две модели смартфонов на мощных чипах. Высокая производительность и хорошая камера - это то, что можно получить от Poco X6 и Poco X6 Pro, которые были выпущены совсем недавно и уже доступны на AliExpress.

Смартфоны оснащены 6,67-дюймовыми дисплеями AMOLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 1 мс., а также оснащены OIS (оптической стабилизацией изображения).

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Основное различие между этими моделями заключается в их процессорах - Poco X6 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, а Poco X6 Pro процессором MediaTek Dimensity 8300. Оба процессора достаточно мощные и обеспечивают отличную производительность, однако Dimensity 8300 помощнее.

Poco X6 и Poco X6 Pro поставляются с Android 12 из коробки и имеют 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, оснащены сканером отпечатков пальцев и системой распознавания лиц. Что касется памяти, то ее можно расширить с помощью карты microSD.

Оба смартфона имеют элегантный и современный дизайн с металлической рамкой и стеклянной задней панелью. Также оснащены слотом для двух SIM-карт и поддержкой подключения 4G LTE.

Что касается возможностей камеры - X6 и X6 Pro имеют 64-мегапиксельную основную камеру с широкоугольным объективом, 24-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5100 мАч. Камера также имеет множество режимов, включая портретный, пейзажный и ночной режим.

Устройства уже доступны для покупки: Poco X6 стоит 250 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а Poco X6 Pro — 300 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

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