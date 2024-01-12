Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Xiaomi представила смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro на мощных чипах
Смартфоны похожи между собой. Главные различия состоят в мощности процессоров.

реклама

Xiaomi представила две модели смартфонов на мощных чипах. Высокая производительность и хорошая камера - это то, что можно получить от Poco X6 и Poco X6 Pro, которые были выпущены совсем недавно и уже доступны на AliExpress.

Смартфоны оснащены 6,67-дюймовыми дисплеями AMOLED с разрешением 1080 x 2400 пикселей, частотой обновления 120 Гц и временем отклика 1 мс., а также оснащены OIS (оптической стабилизацией изображения). 

реклама


Основное различие между этими моделями заключается в их процессорах - Poco X6 оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, а Poco X6 Pro процессором MediaTek Dimensity 8300. Оба процессора достаточно мощные и обеспечивают отличную производительность, однако Dimensity 8300 помощнее.

Poco X6 и Poco X6 Pro поставляются с Android 12 из коробки и имеют 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, оснащены сканером отпечатков пальцев и системой распознавания лиц. Что касется памяти, то ее можно расширить с помощью карты microSD. 

Оба смартфона имеют элегантный и современный дизайн с металлической рамкой и стеклянной задней панелью. Также оснащены слотом для двух SIM-карт и поддержкой подключения 4G LTE.

Что касается возможностей камеры - X6 и X6 Pro имеют 64-мегапиксельную основную камеру с широкоугольным объективом, 24-мегапиксельную фронтальную камеру и аккумулятор емкостью 5100 мАч. Камера также имеет множество режимов, включая портретный, пейзажный и ночной режим.

Устройства уже доступны для покупки: Poco X6 стоит 250 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти, а Poco X6 Pro — 300 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы


#poco x6 pro #смартфоны poco x6
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

Глобальная версия POCO X6 Pro 5G является переименованным Redmi K70E
Смартфон серии POCO X6 замечен в базе данных IMDA с поддержкой Bluetooth, ILCS, Wi-Fi и NFC
Poco X6 Pro замечен на сайте сертификации BIS в Индии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новый грузовой самолет превзойдет гиганта Ан-225 «Мрия»
12
Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
18
Исследование показало, что вода в бутылках, содержит в 100 раз больше пластика, чем считалось ранее
12
Шведские власти обсуждают подготовку к возможному конфликту
1
Сатоши Накамото и Биткоин могут быть связаны с компанией BlackRock, управляющей $13 триллионами
+
Камере тысячелетия в Аризоне потребуется 1000 лет, чтобы сделать снимок
1
В России стартовали стендовые испытания нового индустриального двигателя
1
Зарубежный техно-ютубер с 500 тысячами подписчиков пользуется бюджетным ПК на базе Ryzen
17
Китайский институт утверждает, что взломал AirDrop от Apple
+
Samsung представила наушники Galaxy Buds с дисплеем на чехле
1
Искусственный интеллект научился распознавать мысли человека, не используя импланты для мозга
1
Thermaltake представила небольшой призматический корпус Tower 300
+
Индонезия закупила 42 французских истребителя Rafale – эксперты заметили американский след
+
Майнинг на видеокартах возвращается к прибыльности – курс Ethereum Classic за сутки вырос на 50%
9
Телескоп НАСА обнаружил неожиданную аврору на несостоявшейся звезде
1
Владелец стиральной машины обнаружил, что техника майнит Биткоины, используя 3.6 Гб трафика в сутки
10
Новые Герани разберутся с остатками украинской ПВО
+
Великобритания поставила Украине ракеты Martlet для борьбы с беспилотниками
+
Эстония решила построить промышленный комплекс по производству боеприпасов
3
В Индии додумались "скрестить" шасси от Т-72М1 с башней от Т-90С и назвали это танком Аtharva
1

Популярные статьи

Бесплатно получаем мем-токены на TON, которые будут торговаться на ByBit
17
Почему я больше не буду покупать бюджетные видеокарты
140
Проект X-65 - В США строят самолет с революционной технологией управления через струи воздуха
11
К центру нашей Галактики на скорости 400 км/с приближается сфероидальный звездный кластер
1
"Большая гонка. Ауди против Лянчи": еще один посредственный фильм про гонки
3
Почему иногда процессор важнее видеокарты – Ryzen 5 7600 в 2 раза быстрее Ryzen 5 2600 в играх
26
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
100
Как грамотно найти, скачать, установить и настроить свежий драйвер для видеокарты NVIDIA в 2024 году
34
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
59
ТОП-5 ошибок компании Intel, помешавших ей завоевать рынок процессоров
34

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
13:00
"Покажите мне набор на АМ4 или АМ5 за 10000-12000 из ЦП+МП+32Гб" Ну раз разброс 2000 т.р, то за 14000 можно взять ryzen 1600 + a320 + 32гб не серверной памяти Kingston. В 12 т.р. с этим же процом дума...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Роман Иванов
13:00
шляпа. Дома стоит сервак с двумя ксеонами, только V3. комп с райзеном 5 5600Х уделывает его в тестах. И живёт эта машина как сервер исключительно. Для этого ксеоны и созданы. А, как уже ниже заметили,...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Red Red
13:00
так обычно кричат первые те кто сам уже перешел на личности... не хочешь не сиди , за тебя чумба тему кота раскрывает, не можешь не борись, обычно за любым подвигом скрывается некий непрофессионализм,...
Почему Linux не для игр, на примере игры Control
swr5
12:59
А чего? Пользуюсь F3 c AMOLED - все отлично. Жду F6.
Xiaomi представила смартфоны Poco X6 и Poco X6 Pro на мощных чипах
Вадим Кудрявцев
12:58
да лучше пробухать в кабаке если денег некуда деть,воспоминаний и то больше будет .шучу
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Mr.Vadson
12:58
это тот самый лихой "тестировщик суперкулеров", который утверждал, что всякие ноктуа ничем не лучше китайских поделок двухбашенных?)) тогда результат предсказуем. Венец обзора - почившая материнская п...
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
_reven_
12:57
И в чем же это железо устаревшее. Может не поддерживает какие кто критически важные для обычного пользователя инструкции? -нет. Может его производительности не хватает для задач среднестатистического ...
Феномен от AMD — почему платы AM4 и процессоры Ryzen 5000 остаются актуальными в 2024 году
Нивхурил
12:57
Закончиться она капитуляцией Украины,причем уже скоро,американцы уже показали что вместо помощи дадут чугунный писсуар. Зеленского скоро или уберут физически или он свалит в АСАШАЙ тратить зар...
ВМС Ирана захватили американский танкер "Святой Николай" в Оманском заливе
Олег Ст
12:57
Т.е они сбили, а ты такой вот умный рассуждаешь что этого не может быть потому что не может быть вообще?!
Консоль Nintendo Switch 2 может выйти в сентябре 2024 года
Вадим Кудрявцев
12:57
карта дно дном.реально вполне можно взять 3050.6600 вряд ли.их не осталось новых в продаже а 6650 33 новая стоит
Почему Xeon лучше AMD - собираем максимально возможный игровой ПК за 45000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем