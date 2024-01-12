Решение Huawei прекратить свою деятельность в США было принято после того, как компания столкнулась с повышенным контролем и санкциями со стороны американского правительства.

Huawei, китайский гигант телекоммуникационного оборудования, официально прекратил свою деятельность в США. По сообщению Bloomberg, компания уволила всех своих сотрудников и закрыла в стране центры исследований и разработок.

Решение Huawei прекратить свою деятельность в США было принято после того, как компания столкнулась с повышенным контролем и санкциями со стороны американского правительства. В 2022 году Министерство торговли США добавило Huawei в свой список организаций, который фактически запретил американским компаниям вести бизнес с китайской фирмой. Этот шаг был сделан из-за опасений по поводу связей Huawei с правительством Китая и потенциальных рисков безопасности, которые ее оборудование представляет для национальной безопасности США.

реклама



Несмотря на неудачи, Huawei продолжала лоббировать свои интересы в США, потратив на это более 13 миллионов долларов в период с 2018 по 2022 год. Однако усилия компании в конечном итоге не увенчались успехом, и теперь она решила прекратить свою деятельность в этой стране.

Уход Huawei с рынка США значителен, поскольку она была одним из крупнейших поставщиков телекоммуникационного оборудования в стране. Оборудование компании использовалось многими крупными операторами связи США, включая AT&T, Verizon и T-Mobile. Однако из-за санкций со стороны США, будущее Huawei было неопределенным, и компания решила сосредоточить свои усилия вне США.

Влияние ухода Huawei на телекоммуникационный рынок американских компаний еще предстоит выяснить, так как оборудование компании славилось своим высоким качеством и конкурентными ценами, и его отсутствие может создать вакуум на рынке. Однако другие компании, такие как Nokia и Ericsson, имеют теперь весьма не плохие возможности заполнить пробел после ухода Huawei.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Отметим, что решение Huawei прекратить свою деятельность в США является важным событием в продолжающейся торговой схватке между США и Китаем. Этот шаг подчеркивает проблемы, с которыми сталкиваются китайские компании, работающие в США, и все потенциальные риски. Поскольку торговая война продолжается, еще неизвестно, как другие китайские компании поведут себя на рынке США.