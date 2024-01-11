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Gorovic
Creality представил флагманский 3D-принтер K1C
Скорость печати K1C будет достигать 600 мм/с и будет использован не только PLA.

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Китайская компания Creality не первый год является лидером в области производства 3D-принтеров, и на этой неделе, на выставке CES 2024, представила свое новое флагманское устройство: Creality K1C, а также новый принтер Ender 3 V3. Преемник популярного Creality K1, K1C представляет собой высокопроизводительный 3D-принтер по технологии Core XY FDM, способный достигать скорости печати вплоть до 600 мм/с. 

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В конкуренции с лучшими 3D-принтерами, K1C повышает производительность благодаря цельнометаллическому Hotend, улучшенной системе моторов и новой печатной плате. K1C может использовать не только пластик (PLA), а нить из углеродного волокна. Представители компании пояснили, что буква «C» в K1C означает «углерод». Hotend K1C может достигать и поддерживать температуру на уровне 300 градусов, а его привод спроектирован таким образом, чтобы можно было легко работать с углеродной нитью. 

Представители Creality сообщили, что данная модель получила несколько небольших, но важных отличий от Creality K1. В частности, изменено положение трубки Боудена, чтобы она двигалась более свободно, а пластик не застревал в тефлоновой трубке. 


Creality официально еще не раскрыла полный список характеристик K1C, хотя некоторые предполагаемые характеристики уже просочились в интернет. В данный момент известно, что K1C имеет тот же объем сборки 220x220x250 мм, что и K1, и он примерно такого же размера: 355x355x482 мм (против 355x355x480 мм у K1). 

Компания также обновила прошивку для K1 и K1 Max, благодаря которой появится больше профессиональных функций в пользовательском интерфейсе, который также станет более интуитивным. На K1C будет предварительно загружена последняя версия прошивки, которая выйдет в самое ближайшее время. 

Отметим, что K1C - не единственный новый 3D-принтер Creality. На этой неделе компания также продемонстрировала новинку Ender 3 V3, принтер с открытой рамой, который обеспечивает большую скорость печати до 600 мм/с. 

Что касается Ender 3 V3. Принтер получил привлекательный дизайн с большой серой металлической рамой и солидным объемом сборки 220x220x250 мм. Сам принтер имеет размеры 358х374х498 мм. Характеристики еще не известны, но он в целом очень похож на Ender 3 V3 KE, хотя последний рассчитан на более медленную скорость — 500 мм/с. 

Пока нет информации о ценах на Ender 3 V3. Но, учитывая, что Ender 3 V3 KE стоит на сегодня в России  около 30 тысяч рублей, можно предположить его ценовой диапазон.

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#3d-принтер #3d-принтер k1c #creality #ender 3 v3 #k1c
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