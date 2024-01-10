Уже в ближайшие недели пользователи могут столкнуться с повышением цен на оперативку.

В ближайшее время пользователи могут столкнуться с ростом цен на оперативную память. Это касается как её использования на персональных компьютерах, так и на мобильных устройствах. Такую информацию предоставила аналитическая компания TrendForce.

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Согласно исследованию, причиной подобного изменения стало резкое сокращение объёмов производства компонентов для оперативной памяти. Одновременно возросла и потребность в компонентах со стороны производителей различной электронной техники. Помимо этого, отмечаются сложности с производством достаточного количества чипов для оперативной памяти. Все эти факторы способствуют росту их стоимости.

Так, в I квартале 2024 года ожидается увеличение стоимости контрактов на ПК DRAM на 10-15% (особенно на DDR5), а в сегменте мобильной DRAM рост будет еще выше.

Ранее предполагалось, что рост цен произойдёт лишь в начале следующего года. Однако текущие тенденции заставляют корректировать прогнозы. Уже в ближайшие недели пользователи могут столкнуться с повышением цен на оперативку.

Эксперты TrendForce также обращают внимание на то, что подобный тренд может сохраняться в течение нескольких месяцев. Снижение спроса или увеличение объёмов производства могут стабилизировать ситуацию лишь к концу второго квартала 2024 года.



Чем обусловлен спрос на оперативную память

Возросший спрос на оперативную память обусловлен стремительным развитием таких областей, как виртуализация, игровая индустрия, центры обработки данных и генеративный ИИ. Кроме того, многие производители электроники сталкиваются с дефицитом чипов. Несмотря на усилия поставщиков, восстановить баланс между спросом и предложением в обозримом будущем, скорее всего, не получится.

Интересно, что ранее отмечался другой тренд – спад в секторе производства оперативной памяти. Однако новый подъём цен свидетельствует о том, что рынок оперативной памяти переживает циклические изменения, свойственные высококонкурентному бизнесу.

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В связи с наметившейся тенденцией, потребители должны быть готовы к повышению цен на оперативную память. Если вы планируете купить новый ноутбук или обновить "начинку" существующего компьютера, лучше не откладывать покупку в долгий ящик. Кстати, инвестиции в дополнительную память тоже можно рассматривать как актуальное решение.