Наушники были представлены сегодня в рамках технологической выставки CES 2024.

Samsung продолжает удивлять своих поклонников новинками в области технологий. Компания представила уникальный прототип наушников Galaxy Buds, которые имеют внешний дисплей на чехле. Данная разработка была только что представлена в рамках международной выставки CES 2024.

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Представленные наушники Galaxy Buds оснащены OLED-дисплеем прямо на чехле, который позволяет отображать различную информацию. Например, можно посмотреть название песни, которая играет в данный момент, узнать остаток зарядки батарей и прочее. Таким образом, пользователи получат доступ к нужной им информации без необходимости доставать телефон из кармана или сумки.

Наряду с внешним дисплеем, у новой модели Galaxy Buds есть ещё один интересный функционал - он поддерживает управление жестами. Теперь пользователи могут легко отвечать на звонки, переключать музыку или вызывать голосового помощника, используя простые жесты рук.

Также Samsung уделила особое внимание вопросам безопасности и здоровья пользователей. В новой модели Galaxy Buds реализована система активного шумоподавления (ANC), благодаря которой пользователи смогут полностью погрузиться в музыку и отключиться от окружающего мира. Кроме того, благодаря специальным датчикам, пользователь будет предупрежден, когда для его здоровья необходимо сделать перерыв и снять наушники.

Как сообщается, Samsung работает над созданием полноценных "слушалок" с внешними дисплеями, которые будут видимо выпускаться под известной маркой Galaxy Buds Beyond. Их презентация состоится в ближайшем будущем.

Наушники Galaxy Buds с дисплеем на чехле являются еще одним веским аргументом в пользу компании Samsung в борьбе за лидерство на рынке аудиотехники. Применяемые разработчиками технологии последнего поколения и удобный функционал могут сделать эти наушники одним из самых востребованных на рынке продуктов.

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Благодаря инновационному внешнему дисплею, поддержке жестов и безопасному для ушей использованию, Samsung Galaxy Buds могут стать отличным выбором для людей, которые активно используют наушники в повседневной жизни и не забывают о своем здоровье.