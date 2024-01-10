Samsung представила две новые функции на выставке CES 2024: Copilot и веб-камеру для ПК.

Samsung и Microsoft объявили о продолжении стратегического партнёрства и в 2024 году, которое направлено на создание новых функций на устройствах Samsung Galaxy. Сегодняшней новостью этого альянса стала интеграция Copilot и возможность использования камеры смартфона Galaxy в качестве веб-камеры для ПК.

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Samsung представила две новые функции во время своей презентации на выставке CES на этой неделе: Copilot должен появиться в марте, а функция веб-камеры для Microsoft Teams — позднее в этом году.

Интеллектуальный помощник от Microsoft Copilot теперь появится на устройствах Samsung Galaxy. Он поможет упростить управление мобильными приложениями и улучшить пользовательский опыт. Copilot будет работать с различными приложениями, включая «Галерею», «Календарь», «Контакты» и другими, и поможет пользователям находить нужную информацию и выполнять различные задачи без необходимости долгой и утомительной навигации по меню и настройкам.

Также сотрудничество технологических гигантов поможет вывести на новый уровень связь между ПК и смартфоном, аналогично тому, как пользователи iPhone могут легко выполнять многозадачность между устройствами Apple. И все это благодаря искусственному интеллекту.

С помощью AI-помощника Microsoft Copilot вы сможете находить, читать и суммировать текстовые сообщения со смартфона Samsung Galaxy на своем ПК, а также писать или генерировать ответы и отправлять их от вашего ID прямо с Galaxy Book 4.

Вторая значимая новость – это возможность использования камеры смартфона Galaxy в качестве веб-камеры для ПК. Это решение позволит пользователям транслировать изображение со своего смартфона на экран компьютера. Данная функция будет доступна через специальное приложение Samsung DeX, которое позволит подключить смартфон к компьютеру и использовать его камеру в качестве основного источника видео.

По словам Джонатана Габрио, руководителя "Центра подключенного опыта Samsung", начиная с новейших флагманских смартфонов, которые появятся несколько позднее, пользователи смогут получить фантастическую четкость и высокое разрешение камер своих телефонов Galaxy для повышения качества встреч, в частности через такие службы, как Microsoft Teams.

Интересно, что Google также добавил похожую функцию веб-камеры для использования на ПК еще в декабре. Однако по отзывам некоторых владельцев Pixel выяснилось, что Windows частенько не правильно определяет опции веб-камеры.

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Партнёрство между двумя техно-гигантами несет новые возможности для пользователей Samsung Galaxy и Microsoft. Интеграция ИИ Copilot позволит упростить управление мобильными приложениями, а использование камеры смартфона в качестве веб-камеры для ПК улучшит качество видеочатов и конференций.