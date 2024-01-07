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Gorovic
Апдейт для Siri: Apple внедряет передовые технологии ИИ
Обновленная версия Siri также сможет обучаться самостоятельно по мере использования.

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В ближайшее время пользователи устройств Apple могут ожидать значительных обновлений в работе голосового помощника Siri. Согласно последним сообщениям, компания планирует внедрить новую передовую технологию генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит Siri работать более эффективно.

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Как известно, Siri выполняет множество функций, включая управление музыкой, отправку сообщений и запуск приложений, но текущая версия имеет свои ограничения в плане общения и понимания контекста. С внедрением технологии генеративного ИИ эти проблемы должны быть решены.

Технология генеративного искусственного интеллекта позволяет системе создавать новые данные на основе существующих, что делает её особенно полезной для использования в области обработки естественного языка. Эта технология может помочь Siri лучше понимать сложные команды и контекст, а также предлагать более точные и персонализированные ответы.

Обновленная версия Siri также сможет обучаться самостоятельно по мере использования, что обеспечивает более качественный и удобный пользовательский опыт. Кроме того, она сможет генерировать более естественную речь, что должно улучшить общение между пользователем и ассистентом.

Эти обновления являются частью более широкого внедрения технологий искусственного интеллекта в продукцию Apple, которая активно инвестирует в разработку и совершенствование своих AI-систем, чтобы обеспечить пользователям комфортный опыт использования своих устройств.

Сообщается, что обновление должно быть представлено в начале 2024 года, но точная дата не называется.

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#apple #siri
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