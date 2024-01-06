Функция позволяет удалять историю посещений сайтов, cookies и кеш в одно касание.

Google Chrome для Android теперь имеет функцию быстрой очистки истории. Функция позволяет пользователям удалять историю посещений сайтов, cookies, кеш и других данных в одно касание. Это упрощает и экономит процесс очистки данных, и повышает конфиденциальность пользователей.

Чтобы использовать функцию быстрой очистки истории в браузере Google Chrome для Android, нужно нажать на три точки в верхнем правом углу и выбрать "Быстрая очистка". Затем пользователь может определить, какие именно данные он хочет удалить, и нажать на кнопку "Очистить данные".

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Функция быстрой очистки истории полезна для тех, кто хочет сохранить конфиденциальность или удалить ненужные файлы, занимающие место на устройстве. Кроме того, эта функция позволяет ускорить работу браузера, поскольку удаление кэша и cookie может значительно улучшить производительность.

Google Chrome для Android не первый браузер, который предлагает функцию быстрой очистки истории. Opera и Firefox также имеют похожую функцию, называемую "Быстрый запуск". Однако, функция в Google Chrome отличается более удобным расположением и более простым использованием.

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Очевидно, что эта функция представляет собой удобный и полезный инструмент для пользователей, желающих сохранить конфиденциальность и улучшить производительность своего устройства.