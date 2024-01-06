По слухам, компания Huawei разрабатывает серию P70, свою следующую флагманскую линейку смартфонов.

Новая утечка из Huawei предполагает, что дизайн флагманского смартфона P70 будет иметь значительные изменения по сравнению с предыдущими моделями P-series. Согласно недавним изображениям, опубликованным в китайских социальных сетях, P70 получит круглую камеру на задней панели, расположенную в центре, что немного напоминает дизайн Huawei Watch GT.

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Согласно неофициальным источникам, предварительные заказы на Huawei P70 уже начались в Китае, несмотря на то, что компания официально еще не объявляла о его выходе. Предполагается, что смартфон будет оснащен последним Kirin 9000s процессором и работать на HarmonyOS 3.0.

Камера P70 будет иметь три объектива, включая 50-мегапиксельный основной объектив, 13-мегапиксельный ультраширокий объектив и 8-мегапиксельный телеобъектив. Предполагается, что фронтальная камера будет иметь разрешение 32 мегапикселя.

Однако, из-за ограничений на использование американских технологий, Huawei может столкнуться с проблемами в производстве смартфона. Это может повлиять на доступность и цену P70 на глобальном рынке.

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В целом, новый дизайн Huawei P70 может стать положительным моментом для компании, которая пытается восстановить свою позицию на рынке смартфонов после продолжительного периода санкций. Ожидается, что смартфон будет официально представлен в ближайшие месяцы.