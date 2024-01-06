Apple добавит улучшенную селфи-камеру за дополнительную плату.

Apple может улучшить качество селфи-камеры в своем следующем флагманском смартфоне iPhone 17, добавив 24-мегапиксельную камеру за дополнительную плату. Это предположение было сделано на основании недавно опубликованных патентов Apple, которые показывают, что компания работает над улучшением качества фотографий, сделанных фронтальной камерой смартфона.

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Согласно патенту, новая селфи-камера будет использовать технологию multi-frame image processing, которая позволит объединять несколько снимков в одно изображение наивысшего качества. Эта технология уже используется в основной камере iPhone, но теперь она может быть распространена и на фронтальную камеру.

Кроме того, новая селфи-камера также будет оснащена функцией Face ID, которая позволит разблокировать смартфон посредством сканирования лица пользователя. Эта функция уже доступна в текущих моделях iPhone, но она может быть улучшена благодаря возможностям новой камеры.

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Еще раз отметим, что добавление улучшенной селфи-камеры в iPhone 17 будет доступно только за дополнительную плату, и это значит, что пользователи, которые не хотят платить дополнительные деньги, смогут купить iPhone 17 с обычной селфи-камерой.