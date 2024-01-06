Обновление включает в себя новые функции и улучшенное управление энергопотреблением.

Samsung продолжает поддерживать свои устройства, выпустив обновление One UI 6 (Android 14) для Galaxy A52, A23 4G и Tab S6 Lite 2022. Обновление включает в себя новые функции, улучшенное управление энергопотреблением, производительностью и новый дизайн пользовательского интерфейса.

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One UI 6 (Android 14) доступно через сеть обновлений Over-the-Air (OTA) и может занять несколько дней, прежде чем все пользователи получат его. Проверить доступность обновления можно в настройках устройства.

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Среди новых функций One UI 6 (Android 14) следует отметить улучшенную поддержку многозадачности, улучшенную поддержку умных устройств и новый режим «Dark Mode» с повышенным уровнем контраста. Кроме того, обновление коснется также безопасности и производительности камеры.