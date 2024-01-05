Xming Page One работает на базе операционной системы Google TV, которая позволяет пользователям получить доступ к большому количеству развлечений.

Formoovie, компания, специализирующаяся на разработке проекторов, анонсировала свой новый проектор Xming Page One, который является первым в мире Google TV проектором с разрешением 1080 пикселей и доступной ценой. Этот проектор оснащен свето DIY LED-светодиодной технологией, которая обеспечивает яркость до 800 ANSI люмен и контрастность до 3000:1. Кроме того, он имеет разрешение Full HD 1080p и поддерживает HDR10, что обеспечивает яркое и четкое изображение.

реклама



Xming Page One также оснащен стереодинамиками Harman Kardon, которые обеспечивают качественный звук с глубокими басами и чистыми высокими частотами. Также он имеет встроенный Wi-Fi-модуль и поддерживает Bluetooth 5.0, что позволяет подключать к нему внешние динамики, клавиатуры и мышки.

Formoovie Xming Page One работает на базе операционной системы Google TV, которая позволяет пользователям получить доступ к большому количеству развлечений, таких как Netflix, Amazon Prime Video, YouTube и другие. Также он имеет встроенную поддержку Assistant для управления функциями проектора голосом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Цена Formoovie Xming Page One в Европе составляет $599. Предположительно, этот проектор станет серьезным конкурентом другим бюджетным проекторам на рынке, таким как Anker Nebula Solar Portable и Xiaomi Mi Smart Compact Projector.