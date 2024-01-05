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Gorovic
Премьер Китая посетил производителя микросхем, занесенного в черный список США, в знак поддержки
Китайский чиновник посетил базирующуюся в Ухане технологическую компанию YMTC и компанию Wuhan Huagong Laser Engineering.

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Премьер-министр Китая Ли Цян посетил ведущего разработчика микросхем, продемонстрировав государственную поддержку находящейся под санкциями США компании Yangtze Memory Technologies.

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Согласно сообщению официального информационного агентства Синьхуа, китайский чиновник посетил базирующуюся в Ухане компанию YMTC и компанию Wuhan Huagong Laser Engineering во время двухдневной поездки в провинцию Хубэй. 

Премьер Китая в среду посетил компанию YMTC, которая была занесена в чёрный список США еще в декабре 2023 года, в знак поддержки китайской микроэлектронной промышленности. YMTC является одним из крупнейших производителей микросхем в Китае, специализирующийся на разработке и производстве микросхем. 

Напомним, в декабре 2023 года Министерство финансов США внесло компанию YMTC в чёрный список "Black List", который включает в себя компании, представляющие риск для национальной безопасности и политических интересов США. Это означает, что американским компаниям запрещено поставлять оборудование, программное обеспечение и оказывать услуги компаниям, которые фигурируют в этом списке, без получения специального разрешения от правительства США. В частности, YMTC не сможет приобретать оборудование, программное обеспечение и услуги у компаний, таких как Applied Materials, Lam Research, KLA-Tencor и других, которые являются лидерами в производстве оборудования для производства микросхем.

Этот запрет может иметь серьезные последствия для YMTC, так как она зависит от покупки оборудования, программного обеспечения и услуг западных компаний. Запрет может повлиять на китайскую микроэлектронную промышленность в целом, которая столкнулась с растущим давлением со стороны правительства США с целью ограничить доступ к передовым технологиям и рынкам.

Реакцией китайского правительства на этот запрет стало демонстративное посещение премьером Ли Цзяньцзе компании YMTC. Во время визита Ли заявил, что китайское правительство поддерживает развитие микроэлектронной промышленности в стране и будет защищать права и интересы китайских компаний на международных рынках. Он также призвал китайские компании ускорить разработку и производство передовых технологий микросхем, которые могут конкурировать с западными компаниями.

Это посещение можно интерпретировать как сильный сигнал поддержки со стороны китайского правительства YMTC, что приведет к еще более усиленной разработке и производству передовых микросхем компанией YMTC. Этот шаг также демонстрирует решимость Китая уменьшить свою зависимость от иностранных технологий и стать самодостаточным в таких важных областях, как производство полупроводников. Однако еще неизвестно, будет ли этой поддержки достаточно, чтобы компенсировать негативное воздействие запрета США и позволить YMTC эффективно конкурировать с западными компаниями на мировом рынке.


Напомним, компания YMTC была основана в 2016 году правительством Китая и несколькими государственными фондами. Она специализируется на разработке и производстве микросхем, флеш-памяти НАНD, которая используется в различных устройствах, таких как смартфоны, планшеты, ноутбуки, USB-флешки и другие. YMTC быстро стала одним из крупнейших производителей микросхем в Китае и начала конкурировать с западными компаниями, такими как Samsung, SK Hynix и Micron.

YMTC инвестировала значительные средства в разработку и производство передовых технологий микросхем, таких как 3D NAND и QLC (quad-level cell). Она также построила несколько заводов и лабораторий в Китае, которые соответствуют самым высоким стандартам производства и качества. K 2023 году YMTC производила более 100 миллионов единиц флеш-памяти НАND в год и занимала около 5% мирового рынка.

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Визит премьер-министра Китая в YMTC подчеркивает растущую напряженность между двумя странами в сфере технологий и торговли. Хотя запрет США может иметь серьезные последствия для YMTC и китайской полупроводниковой промышленности, реакция китайского правительства демонстрирует его приверженность поддержке отечественных компаний и снижению зависимости от иностранных технологий. 

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