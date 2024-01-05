Причем первые устройства с новой клавишей станут доступны уже в этом месяце.

Корпорация Microsoft анонсировала новую функцию для своих устройств Windows - кнопку на клавиатуре для активации службы AI Copilot. Эта функция, которая станет доступна в этом месяце на некоторых устройствах, может стать одним из крупнейших изменений в истории компании за последние годы.

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Кнопка на клавиатуре для AI Copilot - это физическая кнопка, которая будет размещена на клавиатуре некоторых устройств Windows. Она будет позволять пользователям быстро активировать службу AI Copilot, которая поможет им писать, редактировать и отправлять текстовые сообщения, документы и другой контент. AI Copilot будет использовать искусственный интеллект и машинное обучение, чтобы понимать контекст и цель сообщения, предлагать варианты ответа и редактирования, а также улучшать грамматику и стилистику сообщений.

Согласно информации от Microsoft, новая кнопка будет доступна на некоторых устройствах, которые будут оснащены специальным программным и аппаратным обеспечением. Она будет расположена в удобном месте на клавиатуре, чтобы ее можно было легко и быстро найти и нажать. Кроме того, для удобства она будет отличаться от других клавиш своим дизайном и цветом.





Как работает служба AI Copilot

Служба AI Copilot будет использовать искусственный интеллект и машинное обучение, предлагать варианты ответа и редактирования, а также улучшать грамматику и стилистику. Copilot будет работать в реальном режиме времени и обучаться на действиях пользователя, анализируя его предпочтения. Кроме того, Copilot будет соответствовать конкретному контексту и цели сообщения, учитывая такие факторы, как адресат, тема и тон сообщений.

Новая функция будет доступна в виде плагина для популярных текстовых редакторов и приложений для обмена сообщениями типа Microsoft Word, Outlook, Teams и Skype. Она будет интегрирована в эти приложения и сможет незаметно с ними работать, предоставляя пользователям возможность писать, редактировать и отправлять текстовые сообщения, документы и другой контент без необходимости переключаться между приложениями.

Функция AI Copilot может предложить ряд преимуществ и возможностей для пользователей Windows. Во-первых, она может помочь пользователям экономить время и силы, которые они тратят на написание и редактирование текстовых сообщений, документов и других видов контента. AI Copilot может автоматически генерировать текст на основе контекста и цели сообщения, предлагать варианты ответа и редактирования. Во-вторых, может помочь пользователям улучшить качество своих сообщений и документов, делая их более ясными, точными и профессиональными. Также будут предложены альтернативные формулировки, помогающие структурировать текст и добавлять недостающие детали.

AI Copilot может стать полезным инструментом для разных групп пользователей - студентов, офисных работников, предпринимателей, журналистов и других. Например, Copilot может помогать студентам писать школьные и университетские работы, а также готовиться к экзаменам и собеседованиям. Также он будет полезен для написания электронных писем, отчетов и презентаций. Интересно, что для предпринимателей она может создавать бизнес-планы, маркетинговые стратегии и финансовые прогнозы.

Новая кнопка на клавиатуре AI Copilot от Microsoft - это инновационное и полезное (время покажет!) решение для пользователей Windows. Она может стать одним из крупнейших изменений в истории компании за последние годы и потенциально изменить способы написания и редактирования текста, документов и другого контента.

В России в настоящий момент AI Copilot не доступен. Microsoft пока не разрешает его использовать.

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