Xiaomi официально подтвердила дату запуска своей серии смартфонов Redmi Note 13 5G.

Redmi, дочерняя марка Xiaomi, объявила о глобальном запуске своей новой серии смартфонов Redmi Note 13 5G. После успешного дебюта в Китае, теперь компания готова представить свои новые устройства для пользователей по всему миру. Дата выхода серии Redmi Note 13 5G назначена на 15 января, сообщает издание Gizmochina.

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Серия Redmi Note 13 5G включает три модели: Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13 5G и Redmi Note 13S 5G. Каждая из этих моделей отличается функциональностью и ценой, что обеспечивает пользователям широкий выбор.



Redmi Note 13 Pro 5G: флагманский бюджетный смартфон

Redmi Note 13 Pro 5G является своего рода вершиной серии и предлагает превосходное соотношение цены и производительности. Он оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 765G, обеспечивающим высокую производительность и энергоэффективность. Устройство также имеет поддержку 5G, что гарантирует быструю передачу данных.

Кроме того, Redmi Note 13 Pro 5G оснащен дисплеем AMOLED FHD+ 6,67 дюймов с частотой обновления 120 Гц, который обеспечивает плавное воспроизведение видео и игр. Для фотографии и видеозвонков установлен четырехъядерный объектив с разрешением 64 МП, а также широкоугольный, плюс датчик глубины камеры. Фронтальная камера имеет разрешение 20 МП, что позволяет создавать чёткие и яркие изображения.

Для зарядки устройства используется батарея емкостью 5020 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 W. Кроме того, Redmi Note 13 Pro 5G оснащен стереодинамиками, которые обеспечивают аудио высокого качества.



Redmi Note 13 5G - мощный бюджетный смартфон

Второй моделью серии является Redmi Note 13 5G, который представляет собой более доступный вариант. Он работает на чипе MediaTek Dimensity 800U, который обеспечивает хорошую производительность и энергоэффективность. Поддержка 5G также включена, что делает его подходящим для пользователей, желающих использовать скоростную беспроводную связь.

Он оснащен дисплеем IPS LCD FHD+ 6,67 дюйма с частотой обновления 90 Гц, который обеспечивает более плавное воспроизведение содержимого по сравнению с традиционными дисплеями с частотой 60 Гц. С четырехъядерным объективом с разрешением 48 МП и тремя дополнительными камерами Redmi Note 13 5G способен создавать красивые фотографии в различных режимах. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП, что обеспечивает яркие и четкие selfies.

Батарея Redmi Note 13 5G имеет ёмкость 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку 18 W. Звуковая система включает в себя единственный динамик, но он обеспечивает хороший звук во время разговоров и просмотра мультимедиа.



Redmi Note 13S 5G - бюджетный смартфон с мощной камерой

Последней моделью серии является Redmi Note 13S 5G, который предлагает превосходную камеру в бюджетном пакете. Он работает на том же процессоре MediaTek Dimensity 800U, что и Redmi Note 13 5G, и также поддерживает 5G.

Главным достоинством этого телефона является четырехъядерная камера с разрешением 64 МП, которая может создавать детализированные и красочные фотографии. Дополнительные камеры - широкоугольная и макро, плюс датчик глубины. Фронтальная камера имеет разрешение 13 МП, что позволяет создавать чёткие селфи.

Redmi Note 13S 5G оснащен дисплеем IPS LCD FHD+ 6,67 дюймов с частотой обновления 90 Гц, а также батареей емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 18 W. Его звуковая система также состоит из одного динамика, но он обеспечивает качественный звук для всех ваших мультимедийных потребностей.

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Серия Redmi Note 13 5G, в целом, прекрасный выбор для пользователей, которым нужны современные функции и высокая производительность в бюджетном сегменте. Каждая модель предлагает уникальные возможности - мощные процессоры, поддержка 5G, высококачественные дисплеи и очень хорошие камеры.