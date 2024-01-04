США и Филиппины провели вторые в течение последних двух месяцев военно-морские учения в Южно-Китайском море, явно продемонстрировав своё присутствие в регионе. Эти действия являются частью более широкой стратегии Вашингтона по противодействию растущему влиянию Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Учения, получившие название "Сотрудничество на море, готовность и обучение" или CARAT, начались 3 января 2024 года и продлятся до 15 января. Они включают в себя совместные операции с участием кораблей, самолётов и морской пехоты со стороны обеих стран. Цель учений - укрепить связи между Военно-морскими силами США и Филиппин, а также развить способности к ведению боевых действий в сложной морской среде.

Эти учения являются вторыми после тех, которые состоялись в ноябре 2023 года, когда филиппинский флот принял участие в крупнейших многосторонних военно-морских учениях под названием "Тихоокеанское кольцо" (RIMPAC). В RIMPAC вошло более двадцати стран, в том числе Австралия, Канада, Япония, Республика Корея и Великобритания.

Важно отметить, что эти учения проводятся на фоне нарастающей геополитической напряженности между США и Китаем в Южно-Китайском море. За последнее десятилетие Китай значительно расширил свои возможности в этом районе, создав искусственные острова и усилив военное присутствие. Все это вызывает беспокойство у Соединённых Штатов и их союзников в регионе, которые считают, что такие действия представляют угрозу свободе судоходства и стабильности в регионе.

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США неизменно заявляют о своём обязательстве гарантировать свободу судоходства в глобальном масштабе, включая Южно-Китайское море. В последние годы Вашингтон все чаще критикует действия Пекина в регионе, обвиняя его в запугивании и принуждении небольших стран. При этом США также укрепляют военные связи с союзниками и партнерами в регионе, включая Филиппины.

Филиппинское правительство, в свою очередь, ходит по "натянутому канату", когда речь заходит об отношениях с США и Китаем. С одной стороны, Манила имеет исторические и культурные связи с Вашингтоном и продолжает полагаться на помощь США в сфере безопасности, с другой стороны, Филиппины в значительной степени зависят от Китая в сфере торговли и инвестиций, поэтому Маниле трудно занять решительную позицию в отношении территориальных претензий Пекина в Южно-Китайском море.

Однако последние события указывают на то, что Филиппины могут изменить свою позицию по отношению к Китаю. В ноябре 2023 года президент Фердинанд Маркос-младший объявил, что не будет продлевать соглашение о визитах (VFA) с США, которое позволяет американским войскам проводить совместные учения и тренировки на территории страны. Этот шаг был воспринят как оскорбление США и признак потепления отношений между Манилой и Пекином.

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Тем не менее, недавние военные учения между США и Филиппинами свидетельствуют о том, что две страны по-прежнему намерены поддерживать свое военное партнерство. Учения CARAT, в частности, демонстрируют важность оперативной совместимости между двумя военно-морскими силами в обеспечении региональной стабильности и безопасности.

Помимо учений CARAT, США и Филиппины также проводят совместное патрулирование в Южно-Китайском море. Эти патрули, известные как "операции по обеспечению свободы навигации", призваны оспорить чрезмерные морские притязания Китая и утвердить право на мирный проход в международных водах. Хотя эти патрули вызывают протесты со стороны Китая, они являются важным символом приверженности США сохранению свободы судоходства в регионе.

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В целом недавние военные учения между США и Филиппинами отражают сложную геополитическую динамику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поскольку Китай продолжает расширять свое влияние и отстаивать свои территориальные претензии, США, их союзники и партнеры должны найти способы противостоять этой угрозе, избегая при этом эскалации напряженности. Проводя совместные учения и тренировки, подобные CARAT, США и Филиппины дают понять, что они по-прежнему привержены совместной работе по поддержанию мира и стабильности в регионе.