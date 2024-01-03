Маск хотел полностью отказаться от отображения заголовков в сообщениях, но пользователям это не понравилось.

Сайт социальной сети «X» начал показывать заголовки новостей вместе со ссылками, опубликованными на сервисе, отменив изменение, которое владелец Илон Маск внес в октябре, удалив заголовки новостей из публикаций. Ранее Маск заявил, что решение удалить заголовки новостей исходило от него «напрямую». Критики этого изменения сразу же отметили, что удаление заголовков затрудняет чтение и определение того, какими новостными статьями и ссылками делятся другие пользователи, сообщает Bloomberg.

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Маск рассматривал возможность полностью отказаться от отображения заголовков статей. Он считал, что новая функция улучшит эстетику платформы, поскольку новостные заголовки будут отображаться в верхней части картинки ссылки, а адрес сайта – в нижней. Таким образом, не будут заниматься дополнительные вертикальные пиксели.

Илон Маск непрестанно привлекает внимание к событиям в области технологий, которыми занимается его компания. В начале января 2024 года он представил новую функцию для электромобилей Tesla – «X», которая позволяет владельцам автомобилей получать доступ ко всем последним новостям из мира технологий прямо на информационном экране автомобиля. Функция «X» представлена в виде модуля Autopilot, который теперь включает в себя не только систему самостоятельной езды, но и обновленный интерфейс отображения данных. Теперь водители Tesla могут читать новости из различных источников. Данные новости агрегируются и фильтруются специальным алгоритмом «X», чтобы обеспечить максимальную релевантность запросам пользователей.

Большинство пользователей Tesla положительно оценили новое решение, отметив удобство и практичность функции, особенно тем, что она помогает избежать использования смартфонов или компьютеров во время езды.

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В связи с успехом функции «X» возник вопрос относительно её глобального распространения на международные рынки. На сегодня Tesla не продаёт свои товары в России, но когда это произойдет, то функция «X» также может стать доступна для российских пользователей.