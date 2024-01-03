Российская студия Cyberia Nova опубликовала дневник разработчиков своей ролевой игры под названием «Смута».

Российская студия Cyberia Nova недавно опубликовала новый дневник разработчиков своей будущей исторической ролевой игры под названием «Смута». В дневнике продюсер Андрей Белов делится некоторыми интригующими подробностями о проекте, уделяя особое внимание системе архетипов и сюжетной механике, которые являются неотъемлемой частью игрового процесса. По словам Белова, одежда, которую носит главный герой Юрий, играет важную роль в формировании его отношений с другими персонажами и влияет на происходящие события на протяжении всей игры.

реклама



Историк Клим Жуков дает представление о структуре общества начала 17 века, когда происходят события игры. В дополнение к информативным выступлениям разработчики также предложили взглянуть на реальные кадры игрового процесса, где Юрий сражается с несколькими врагами, исследует среду открытого мира и взаимодействует с различными NPC. Как уже говорилось ранее, полная презентация боевой системы запланирована на январь.









Действие "Смутного времени" разворачивается на фоне политических распрей и гражданских беспорядков в России в начале 17-го века. Оно обещает предоставить захватывающий повествовательный опыт, пропитанный богатыми историческими деталями, сохраняя при этом элементы ролевой игры. Геймеры играют за Юрия - дворянина, ищущего ответы среди хаоса враждующих группировок, борющихся за власть в Москве. Путем тщательного исследования, выбора стратегического диалога и захватывающих боевых столкновений, геймерам придется ориентироваться в сложной паутине союзов и предательств, пытаясь восстановить порядок и стабильность на своей любимой родине.

Один особенно интересный аспект, отмеченный в дневнике разработчиков, это то, как одежда главного героя влияет как на социальные взаимодействия и на конкретные сценарии, возникающие в ходе путешествия. Тщательно выбирая подходящую одежду на основе контекстных подсказок, содержащихся в диалогах и подсказках окружающей среды, игроки могут получить преимущества перед другими или вообще избежать ненужных конфликтов. Этот выбор, добавленный к процессу принятия решений, должен сделать каждое прохождение уникальным и персонализированным, что еще больше повысит общую ценность повторного прохождения.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Благодаря захватывающему геймплею, оставу персонажей, разработчики игры готовы предложить свежие идеи и альтернативу многим современным ролевым играм, доступным в настоящее время на рынке. Историческая RPG «Смута» поступит в продажу 26 февраля 2024 года. Демо-версия выйдет на платформе VK Play.