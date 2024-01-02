Лидером по объему продаж остается корпорация Apple, занявшая около 50% всего премиум-сектора.

Согласно последнему отчету компании Counterpoint Research, премиальный сегмент рынка смартфонов продолжает расти и в течение первых трех кварталов 2023 года демонстрировал положительную динамику. Этот сектор определяется как рыночная категория для телефонов стоимостью более $400.

Лидером по объему продаж остается корпорация Apple, занявшая около 50% всего премиум-сектора. Следующими в рейтинге следуют Samsung и Xiaomi со значительно меньшей долей рынка.

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По данным Counterpoint Research, рост премиального сектора связан с возросшим интересом потребителей к высокопроизводительным гаджетам после пандемии COVID-19. Кроме того, технологические компании предлагают всё больше функций и новинок во флагманских моделях, что также стимулирует покупательский спрос.

Apple продолжает занимать сильные позиции благодаря своей экосистеме устройств, которая включает iPhone, iPad, Mac и другие продукты. Покупатели, у которых уже есть одно из этих устройств, чаще приобретают новые гаджеты этой же марки, создавая лояльность к бренду и способствуя его успеху на рынке.

Несмотря на то, что Samsung и Xiaomi увеличивают свою долю на премиальном рынке, им ещё предстоит "догонять" Apple. Обе компании предпринимают активные действия по расширению своих позиций, представляя конкурентоспособные флагманские смартфоны с наилучшими характеристиками и ценами.

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Counterpoint Research также прогнозирует, что рынок смартфонов премиум-класса будет продолжать расти в ближайшие годы благодаря таким факторам, как рост благосостояния потребителей и технологический прогресс. Ожидается, что эта тенденция принесет пользу не только крупным игрокам, таким как Apple, но и более мелким брендам, которые ориентированы на нишевые рынки с устройствами высокого класса. Относительно будущих тенденций, исследовательская компания предсказывает дальнейший рост премиального рынка смартфонов в ближайшие годы.