Китай стремится произвести рывок в области ядерного синтеза с помощью новой научно-исследовательской компании.

Китай объявил о планах по созданию новой научно-исследовательской компании, которая будет сосредоточена на достижении практического применения ядерного синтеза. Этот проект является частью более широкой программы страны по укреплению своего лидерства в области энергетики и технологий будущего.

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Согласно заявлению корпорации, консорциум, возглавляемый Китайской национальной ядерной корпорацией, был создан 29 декабря с целью развития термоядерного синтеза посредством высокотемпературных сверхпроводников, хранения энергии большой емкости и производства трития, сообщает издание Bloomberg.

В состав группы входят 25 предприятий и научно-исследовательских институтов, принадлежащих центральному правительству, в том числе некоторые крупнейшие энергетические и сталелитейные компании страны, такие как State Grid, China Three Gorges и China Baowu Steel, говорится в заявлении.

Ядерный синтез - процесс, при котором легкие атомные ядра сливаются вместе, вызывая высвобождение большого количества энергии. Он считается одним из самых перспективных источников чистой и бесконечной энергии в будущем, однако его практическое использование ещё не было реализовано.

Новая компания будет базироваться в городе Хэфэй, который уже известен как центр ядерной промышленности Китая. Она получит финансирование от государственных инвестиционных фондов и будет работать в тесном сотрудничестве с ведущими китайскими университетами и исследовательскими организациями.



Целью новой компании является разработка ключевых технологий, необходимых для достижения практического применения ядерного синтеза. В частности, она будет заниматься разработкой мощных магнитных токамаков (тороидальная камера с магнитными катушками), которые необходимы для управления и стабилизации плазмы в процессе синтеза. Кроме того, компания также займется разработкой методов обработки и хранения радиационных отходов, связанных с процессом синтеза.

Этот шаг демонстрирует стремление Китая стать мировым лидером в области технологий ядерного синтеза и снизить свою зависимость от ископаемого топлива. Если проект станет успешным, он может иметь далеко идущие последствия для глобального энергетического рынка и способствовать переходу к более чистой и устойчивой форме энергии.

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Однако преодоление технологических барьеров и достижение практического применения ядерного синтеза - сложная задача, требующая значительных финансовых и человеческих ресурсов. Несмотря на это, Китай продолжает инвестировать значительные средства в исследования и разработку передовых технологий, демонстрируя свое стремление стать ведущим игроком на мировом технологическом ландшафте.