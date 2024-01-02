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Gorovic
Индия отправляет первый спутник для исследования чёрных дыр
Индия запускает спутник для изучения черных дыр и готовится стать четвертой страной, отправившей людей в космос.

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Индия успешно запустила свой первый спутник для изучения чёрных дыр, став второй страной после США, которая использует астрономическую космическую обсерваторию для исследования этих загадочных объектов. X-ray Polarimeter Satellite, или XPoSat, был запущен Индийской организацией космических исследований (ISRO) 1 января 2024 года в рамках более широкой космической программы страны.

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Цель миссии XPoSat - изучить чёрные дыры и другие небесные объекты, такие как нейтронные звёзды и активные галактические ядра, с помощью рентгеновского поляриметра и других инструментов на борту спутника. XPoSat будет регистрировать рентгеновское излучение и другие формы радиации, которые излучаются чёрными дырами при их взаимодействии с окружающим пространством.

Чёрные дыры представляют собой огромное количество массы, сжатое в очень маленькую область, и образовавшиеся из остатков большой звезды, которая может сколлапсировать в Сверхновую (огромный взрыв, проризошедший в конце жизненного цикла звезды). Их гравитационное притяжение настолько велико, что свет не может пройти через них, делая их труднообнаружимыми. Однако благодаря своим уникальным свойствам, таким как рентгеновское излучение и гравитационные волны, они могут служить инструментами для изучения фундаментальных законов физики и гравитации.

XPoSat станет продолжением миссии Astrosat, запущенной ISRO в 2015 году, которая стала первым индийским спутником для исследования космоса в ультрафиолетовом диапазоне. XPoSat будет отличаться улучшенными характеристиками и большей функциональностью, что позволит ему проводить более подробные и точные исследования.

Запуск XPoSat также является частью более крупной программы правительства Индии по развитию космической отрасли и поощрению научных исследований и разработок. Напомним, Индия уже имеет собственную космическую программу, включающую ракеты-носители, спутники и пилотируемые космические миссии. Кроме того, Индия активно сотрудничает с другими странами и организациями в области космических исследований, такими как NASA, ЕКА и ISRO.

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В целом, запуск XPoSat является очень важным событием для Индии и мировой космической отрасли. Он позволит ученым лучше понять законы физики и гравитации, а также открыть новые возможности для практического применения космических технологий.

#черные дыры #спутник индия
Источник: africa.businessinsider.com
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