По словам источника, некоторые новые онлайн-функции, о которых давно просили игроки, могут появиться в Mortal Kombat 1 в ближайшее время

Согласно новой утечке, компания NetherRealm Studios работает над обновлениями Mortal Kombat 1, который представляет собой ремейк классической серии файтингов и включает множество новых функций и улучшений. Как сообщается, одна из основных целей разработки Mortal Kombat – улучшение онлайн-функционала игры и создание более современного и удобного соревновательного гейминга.

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В частности, как сообщается пользователем твиттера thethiny, в Mortal Kombat 1 будут представлены обновлённые онлайн-функции, такие как современные системы матчмейкинга и мощных серверов, которые обеспечат более плавную и быструю связь между игроками. Кроме того, разработчики планируют внедрить в игру новый режим соревнования, который позволит игрокам соревноваться друг с другом в формате турнира, а также новые функции для просмотра и комментирования матчей.

Как известно, Mortal Kombat стала культовой игрой и одним из самых успешных и популярных файтингов в мире. Серия Mortal Kombat отличается своим уникальным стилем и богатой историей, а также множеством интересных персонажей и уровней. Новая версия Mortal Kombat 1, судя по всему, сохранит все лучшие традиции и черты серии, а также сможет предложить новые возможности и улучшения в соответствии с современными тенденциями.

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Также стоит отметить, что игра доступна на нескольких платформах, включая Windows, PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Таким образом, игроки с различными предпочтениями и требованиями операционной системы смогут в полной мере "прочувствовать" новый Mortal Kombat, который обещает стать одним из самых ярких и зрелищных релизов 2024 года.