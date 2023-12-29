На протяжении поколений западные космические миссии в основном проводились открыто. Мы знали, куда они направляются, зачем они туда направляются и что планируют делать. Но мир стоит на пороге новой эры, где на кону стоят большие деньги и поэтому частные интересы преобладают над открытостью. Речь идет об астероидах. В них содержится такое количество драгоценых металлов, которое может сравниться лишь с самыми богатейшими месторождениями Земли.

В следующем году может быть запущен космический корабль американской компании AstroForge, занимающейся добычей полезных ископаемых на астероидах. Миссия произойдет вблизи орбиты Земли. В случае успеха, это будет первая полностью коммерческая миссия в дальний космос за пределы Луны. Однако AstroForge хранит в секрете целевой астероид.

реклама





Изображение из анимации НАСА, показывающее художественное изображение космического корабля «Психея», приближающегося к астероиду, который может быть астероидом М-типа, того же типа, который AstroForge стремится исследовать.



Секретная космическая миссия является последним проявлением новой тенденции, которую не приветствуют астрономы и другие эксперты, потому что такие миссии проводятся тайно. Эти миссии вызывают обеспокоенность по поводу исследования космоса с пользой действительно для всего человечества.

AstroForge уже знает, какой астероид им нужен, но кроме них никто не знает, где он находится. «Объявить о том, на какой астероид мы нацелены, это значит создать риск того, что другая организация может захватить этот астероид», - сказал Мэтт Гиалич, исполнительный директор AstroForge. Соответственно, конкуренты заполучат ценные металлы этого астероида.

реклама





Основатели AstroForge Хосе Акаин и Мэтт Гиалич.



Полезные ископаемые в астероидах

В последние годы добыча полезных ископаемых на астероидах пришла в упадок после того, как в конце 2010-х годов два стартапа, предлагающие разведку Солнечной системы, обанкротились. Но теперь несколько компаний в США, Европе и Китае предприняли еще один шаг в этом направлении. Даже комитет Конгресса США в декабре провел слушания по этому вопросу.

реклама





Возрождение темы вызвано новой волной коммерческого освоения космоса, в основном стимулируемой SpaceX, компанией, основанной Илоном Маском, которая занимается разработкой многоразовых ракетных ускорителей, снижая тем самым стоимость выхода в космос. Однако вместе с ростом активности растет и секретность.



Секретные миссии коммерческих организаций

В 2019 году построенный в Израиле коммерческий аппарат «Берешит» пытался приземлиться на Луну, но потерпел крушение. На борту, хранившееся в секрете до момента неудачной посадки, находилось несколько тысяч тихоходок (водяной медведь) - микроскопических животных, предоставленных некоммерческой организацией Arch Mission Foundation. Катастрофа вызвала обеспокоенность по поводу потенциального заражения Луны микробами животных организмов и привела к расследованию, проведенному Федеральным управлением гражданской авиации.

Совсем недавно компания Virgin Galactic, занимающаяся суборбитальными космическими полетами, скрывала личности людей на борту своего космического самолета до завершения миссий - эта практика, ранее не встречавшаяся в пилотируемых космических полетах. И некоторые спутники, отправляющиеся в космос вместе с множеством других орбитальных кораблей в так называемых миссиях совместного использования, также держатся в секрете.





реклама





Израильский космический корабль «Берешит» тайно содержал на борту несколько тысяч микроскопических животных.



«Мы наблюдаем частые запуски, при которых не знаем, что за спутники были развернуты, и узнаем данные лишь некоторое время спустя», - сказал доктор Макдауэлл, который ведет общедоступную базу данных космических кораблей на орбите.

По словам профессора права Мишеля Хэнлона, специализирующегося на космосе в Университете Миссисипи, для миссий за пределами Земли не существует никаких юридических ограничений на сохранение в тайне пункта назначения миссии в дальнем космосе, чем намерена воспользоваться и компания AstroForge.

Однако ввиду закрытости, могут возникнуть сложные ситуации, если, например, несколько миссий прибудут на один и тот же астероид.

«Здесь должна быть какая-то прозрачность», — сказал доктор Макдауэлл. Он отметил, что, хотя ООН требует от космических агентств и компаний раскрывать свои орбиты и траектории в космосе, «обычно это игнорируется в отношении объектов на солнечной орбите». Отсутствие штрафов, по его мнению, должно вызвать дискуссию среди регулирующих органов.

Миссия AstroForge Odin станет вторым космическим кораблем, отправленным в космос. Первый из них, выпущенный в апреле, Brokkr-1 представлял собой аппарат размером с микроволновую печь и весом в 25 фунтов (примерно 11 кг). Целью этой миссии было попрактиковаться в очистке металлов в условиях космоса. Однако у космического корабля возникли проблемы.

Odin весит гораздо больше - 220 фунтов. С этим аппаратом AstroForge планирует принять участие в роботизированной миссии на Луну в 2024 году с компанией Intuitive Machines, спонсируемой NASA и запускаемой на ракете SpaceX Falcon 9.

Планируется, что во время путешествия на Луну Odin отправится за пределы лунной орбиты. По данным AstroForge, в течение года космический корабль пролетит мимо секретного астероида, фотографируя его с целью найти доказательства присутствия драгоценных металлов.

Лунный посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines на предприятии компании в Хьюстоне в феврале. Миссия Odin от AstroForge — разделить поездку в космос с Nova-C.



AstroForge нацелена на то, что предположительно является астероидом М-типа. Считается, что они представляют собой фрагментированные части разрушенных планетарных ядер и могут быть богаты ценными металлами платиновой группы, которые имеют широкий спектр применения, в том числе в здравоохранении и ювелирных изделиях.

Ни один космический корабль никогда раньше не посещал этот астероид, хотя миссия NASA Psyche (Психея), запущенная в октябре, направлялась к потенциальному астероиду М-типа. Однако Psyche прибудет не раньше августа 2029 года, что дает AstroForge шанс первым посетить объект.

На данный момент AstroForge привлекла инвестиции в размере 13 миллионов долларов. Хотя полноценная миссия по добыче полезных ископаемых потребует гораздо больших вложений. Но если полет окажется успешным, то можно заработать "несметное" богатство.



Экономическое обоснование добычи металлов с астероидов не всегда было столь очевидным. Доставить материал на Землю сложно и дорого. Так, миссия NASA OSIRIS-REx доставила в сентябре с астероида Бенну только полфунта (0.22 грамма) материала, стоимость которого оценивается примерно в 1,16 миллиарда долларов.

AstroForge уверена в своих возможностях и финансовых перспективах. «Мы создали нашу бизнес-модель, используя партнерство, чтобы сделать каждую миссию максимально экономически жизнеспособной». Однако компания даже не раскрывает с кем у нее партнерство, не говоря уже о траектории миссий.

Акбар Визин, планетолог из Юго-Западного исследовательского института, сказал, что он понимает мотивы сохранения астероида в секрете. «Это коммерческое предприятие», — сказал он. «Вы же не станете говорить всем и каждому: «Я знаю, где находится золото».

Однако многие ученые считают, что добытчикам астероидов следует более открыто говорить о том, что они ищут. Астероиды М-типа открывают человечеству окно в хаотичную раннюю Солнечную систему, существовавшую 4,5 миллиарда лет назад, когда объекты часто сталкивались друг с другом и рождались планеты. Это означает, что все, что обнаружит AstroForge, может иметь научную ценность, сказала Стефани Джармак, планетолог из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. И такие данные ни одна частная компания не должна скрывать.

AstroForge пообещала, что ее действия будут прозрачны, за исключением самого астероида - миссия не будет засекречена, а изображения будут предоставлены.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



