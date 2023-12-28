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Gorovic
Apple временно возобновляет продажу часов, а акции Masimo упали на 4,6%
Ранее регуляторы США остановили продажи Apple Watch из-за патентного оспаривания компанией Masimo

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Компания Apple заявила, что возвращает в продажу свои новейшие модели умных часов. Это произошло после того, как было вынесено положительное судебное решение в патентной тяжбе.

Компания заявила, что ее Apple Watch Series 9 и Ultra 2 возобновят онлайн-продажи, начиная с четверга к полудню по тихоокеанскому времени. Ранее комиссия по международной торговле США запретила продажу продукции Apple по официальным каналам после того, как в пользу производителя медицинского оборудования Masimo, вынесла решение о нарушении патентного права. Апелляционный суд в Вашингтоне ранее в среду приостановил действие решения ITC, в то время как Apple пытается отменить это решение, сообщает Bloomberg.

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Часы вернутся на полки магазинов начиная со среды в некоторых из примерно 270 розничных точек Apple в США, а к субботе их доступность станет еще более широкой, сообщила компания.

Apple была вынуждена прекратить продажи одного из своих фирменных продуктов после того, как Комиссия по международной торговле (ITC) обнаружила, что компания нарушила несколько патентов Masimo, связанных с измерением насыщения крови кислородом. Напомним, Apple удалила часы со своего веб-сайта и из розничных магазинов 21 декабря этого года.

ITC объявил о запрете на продажу и импорт в октябре, но у Белого дома было 60 дней, чтобы рассмотреть запрет и потенциально наложить вето. Однако Белый дом отказался наложить вето.

Apple также разработала обновление программного обеспечения для Apple Watch, которое, поможет решить текущую проблему. Новый проект этого обновления представлен таможенному агентству США, и правительство планирует 12 января принять решение о том, одобрить ли изменения.

В данный момент суд временно снял запрет на продажу умных часов, при этом акции Masimo упали на 4,6% до $115,11 на закрытии торгов в Нью-Йорке.

ITC выступил против временного приостановления действия своего постановления, заявив в судебном заявлении во вторник, что Apple не понесла «непоправимый вред» во время апелляции, поскольку продажи некоторых моделей часов продолжались.

«Постановления Комиссии по исправлению положения распространяются не на все продукты Apple Watch, а только на те, которые включают функцию световой пульсоксиметрии, то есть функцию измерения уровня кислорода в крови», - заявили в ITC.

Masimo также пытается вмешаться в апелляционное дело. Во вторник компания заявила в отдельном документе, что экстренный запрос Apple на временную приостановку должен быть отклонен «поскольку чрезвычайной ситуации нет».

«Apple вводит суд в заблуждение относительно статус-кво», — сказали в Masimo. «Apple не сообщает суду о том, что она уже прекратила продажу нарушающих авторские права часов Apple Watch, которые являются предметом оспариваемых постановлений ITC».

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Apple заявила, что решение ITC было неправильным, и заявила, что «принимает все меры», чтобы вернуть часы на рынок США. Головная боль для владельцев Apple Watch Series 6, 7 и 8, все из которых оснащены функцией измерения кислорода в крови, заключается в том, что часы, на которые не распространяется гарантия, также не подлежат ремонту оборудования, пока запрет остается в силе.

#apple #умные часы #apple watch #masimo
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