«Р-таб» создан на базе Linux, а поддержка софта под Android реализована посредством эмулятора.

Компания НТЦ ИТ РОСА, известная своей разработкой - смартфоном «Р-фон», активно работает над созданием планшетного компьютера под названием «Р-таб». Интересно, что устройство на данный момент полностью засекречено, и разработчики пока скрывают его дизайн и технические характеристики. Однако известно, что планшет будет производиться на российских производственных мощностях и будет функционировать на операционной системе "РОСА Мобайл", разработанной на базе Linux.

Недавно появились сообщения о том, что компания НТЦ ИТ РОСА вместе с компанией "Рутек" готовит к выходу на рынок свой планшет "Р-таб". Представители компании подтвердили эту информацию, добавив, что устройство будет полностью соответствовать требованиям и стандартам для российского производства, установленным Министерством промышленности и торговли.

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Официальное заявление компании гласит, что все их устройства, включая "Р-таб" и "Р-фон", проходят строгий контроль качества и безопасности программного и аппаратного обеспечения, что позволит пользователям быть уверенными в непрерывной и безопасной работе этих устройств.

На данный момент о планшете "Р-таб" известно очень немного. Кроме того, что он уже существует, больше практически ничего не сообщается - характеристики, дата выхода, цена и внешний вид. Сотрудники НТЦ ИТ РОСА не разглашают подробности разработки и не уточняют, для какой аудитории будет предназначен "Р-таб".

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Есть предположение, что компания "Рутек" будет отвечать за производство "Р-таба", так как она уже ранее занималась сборкой смартфона "Р-фон" в сотрудничестве с НТЦ ИТ РОСА.