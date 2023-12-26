Материал, получивший название ЛК-99, состоит из лантана, калия и водорода и имеет структуру, подобную перовскиту.

Ученые сообщили об успешном синтезе и проверке нового материала, который проявляет сверхпроводимость и магнитную левитацию при комнатной температуре и атмосферном давлении. Материал, получивший название ЛК-99, может проложить путь к реализации бесконтактной сверхпроводящей магнитной левитации в ближайшем будущем.

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Что из себя представляет сверхпроводник LK-99? Для начала проясним известные вещи в физическом мире. Сверхпроводимость - это явление, при котором материал может проводить электричество фактически без какого-либо сопротивления, что приводит к нулевым потерям энергии. Магнитная левитация - это явление, при котором материал может как бы парить над магнитом без какого-либо контакта, что приводит к нулевому трению. Оба явления обычно требуют чрезвычайно низких температур и высокого давления, что ограничивает их практическое применение.

Однако в 2022 году группа исследователей под руководством Сукбэ Ли из Корейского института науки и технологий (KIST) обнаружила новый материал, который проявлял признаки сверхпроводимости и магнитной левитации при комнатной температуре и обычном атмосферном давлении. Материал, получивший название ЛК-99, состоит из лантана, калия и водорода, и имеет структуру, подобную перовскиту. Команда заявила, что они наблюдали кристаллы LK-99, парящие над магнитом под углом около 20 градусов, сообщает издание MSN.

Однако выводы группы были встречены со скептицизмом и критикой со стороны других ученых, которые поставили под сомнение достоверность и возможность воспроизведения этих результатов. Некоторые указывали на несоответствия и ошибки в данных и методах, другие требовали дополнительных доказательств и независимой проверки.

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Однако новое исследование Чжана и его команды в Университете науки и технологий Китая (USTC) подтвердило и даже улучшило полученные результаты группы исследователей из Кореи. Команда USTC сообщила, что им удалось вырастить кристаллы LK-99 диаметром до 5 мм и проверить их свойства сверхпроводимости и магнитной левитации в условиях комнатной температуры и атмосферном давлении. Они также заявили, что их кристаллы LK-99 имеют больший угол левитации, чем те, о которых сообщили ранее другие ученые, и достигают 45 градусов.